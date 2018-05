Si facevano suggerire risposte a quiz patente via bluetooth, denunciati dai carabinieri (2)

(AdnKronos) – A questo punto, finita la prova, i Carabinieri intervenuti hanno preso in disparte i due extracomunitari i quali, prima hanno consegnato entrambi due telefoni cellulari, e poi dopo essersi tolti le cuffie audio usate per sostenere la prova di esame, un piccolo auricolare bleutooth, modificato ad hoc per l’occorrenza dal quale qualcuno gli suggeriva le risposte.

I due sono stati denunciati per truffa aggravata e gli sono stati sequestrati i telefoni e gli auricolari. Ora le indagini dovranno identificare che fosse dall’altra parte della cornetta telefonica. Non e il primo caso in cui tentano di aggirare le difficolta dell’esame teorico per la patente ricorrendo a stratagemmi vari, ma ultimamente il ricorso alla tecnologia piu avanzata rende sempre piu difficoltoso il compito degli esaminatori.

