PLOVDIV, CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019, SI PRESENTA A PADOVA

APPUNTAMENTO OGGI AL PEDROCCHI.

Ogni anno, a settembre la città Bulgara di Plovdiv organizza la SETTIMANA DELLA CULTURA, nell’ambito della quale viene dedicata UNA GIORNATA ALL’ITALIA, con l’invito di artisti italiani che presentano i loro elaborati: libri, films ecc.

Negli ultimi anni l’ong AES-CCC (con sede a Padova), in collaborazione con la Confesercenti Bulgaria (sponsor ufficiale dell’evento), ha segnalato i seguenti artisti, che hanno avuto grande successo di critica, stampa ed interesse nazionale:

– Antonietta Dal Bo Alfonsi, scrittrice di libri per ragazzi

– Giuliano Dal Mas, scrittore e regista di filmati sulle Dolomiti

– Antonio Stasolla, Ivano Manzato e Forenza Bellan, scrittori di libri per bambini.

In quest’ottica di collaborazione culturale, si sono creati anche degli scambi formativi uno dei quali ha dato il via da parte dell’ente di formazione CESCOT VENETO in collaborazione con CONFESERCENTI BULGARIA, ad più stage presso diverse strutture della città di Plovdiv.

In particolare una stagista è stata ospitata per tre mesi presso la Biblioteca Aleko Konstantinov, collaborando molto proficuamente alla catalogazione e messa in rete di tutti i libri italiani che i Soci e gli amici di AES-CCC hanno donato alla Biblioteca di Plovdiv. Biblioteca tra le migliori di tutto il Paese, che organizza corsi di Italiano, eventi dedicati all’Italia e collabora attivamente con il Liceo Italiano e l’Università di Plovdiv.

In questo scenario di interscambio tra culture, si inserisce la conferenza “GIORNATE DI CULTURA BULGARA IN ITALIA” organizzata dalla Ong AES-CCC in collaborazione con il Comune di Padova, assessorato ai servizi sociali, per giovedì 24 Maggio ore 16.00 presso la sala Rossini del Caffè Pedrocchi.

In quest’occasione una delegazione di pittrici, iconiste, scrittrici e giornaliste di Plovdiv porterà in mostra le proprie opere con icone e ricami bulgari.

l’ingresso è libero.

(Confesercenti Padova)