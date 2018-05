L’era cognitiva: un mondo governato da robot e automazione?

(Milano, 24 maggio 2018) – Secondo Simone Colombo di Logotel – autore di un intervento all’interno del quaderno Weconomy #12, “Robot – L’automazione e’ collaborativa?” – stiamo entrando nella societa’ cognitiva: la digitalizzazione ha ampliato le nostre capacita’ e strutture cognitive, ma noi siamo rimasti gli stessi. In che modo quindi possiamo allenarci a vivere in questa nuova epoca? L’essere umano ha bisogno di rinnovarsi?

Dalle auto che si guidano da sole ai cellulari che rispondono alle nostre domande, le nuove tecnologie stanno trasformando radicalmente la nostra vita quotidiana, cosi’ come il panorama sociale, lavorativo e collaborativo. A questi temi la service design company Logotel ha voluto dedicare il dodicesimo quaderno di Weconomy, (titolo: ‘Robot – L’automazione e’ collaborativa? – ) che vede coinvolti oltre 20 relatori – tra i quali ricordiamo giornalisti, filologi, fisici, manager, filosofi e bioingegneri – nel tentativo di disegnare un’immagine delle possibili relazioni tra umani e tecnologia. Il tema, scomposto in due dimensioni, quella che descrive i risvolti dell’evoluzione tecnologica a livello sociale e quella che ne osserva gli effetti sulle imprese, ha visto anche il contributo di Simone Colombo, Senior Manager e Social & Business Community Logotel, con un intervento dedicato all”Era cognitiva’, una definizione che, quando parliamo di intelligenza artificiale, robotica o machine learning, permette di innescare una serie di riflessioni utili per comprendere come l’uomo vive in questa nuova era.

‘Per dirla alla Bauman, l’era cognitiva e’ uno dei modi in cui si manifesta la compulsione a liquefare, fondere, estrarre’ della post-modernita’ in cui viviamo – spiega Colombo – una tendenza che si manifesta in tutti gli ambiti in cui l’uomo dispiega la propria azione sul mondo, ma se questa liquefazione impatta anche sulle sue strutture conoscitive, allora le conseguenze diventano dirompenti e la trasformazione ancora piu’ profonda. Stiamo quindi facendo un salto notevole: dalla societa’ dell’informazione siamo passati a quella della conoscenza e adesso entriamo in questa nuova societa’ cognitiva. La domanda e’: siamo attrezzati come esseri umani per viverla? – . Nel suo intervento al WOBI di Milano (novembre 2017) Michael Porter e’ convinto che la tecnologia sia andata oltre la nostra capacita’ di comprenderla. In altre parole, il mondo e’ cambiato, ma noi siamo sempre uguali. La digitalizzazione ha ampliato le nostre capacita’ cognitive che, pero’, sono rimaste nella loro natura le stesse. Alle nostre strutture conoscitive sembra mancare qualcosa per comprendere questa nuova relazione con le machine learning, capaci di procacciare nuove nozioni.

‘In effetti abbiamo di fronte un nuova urgenza che impatta anche sul modo con cui, come societa’, dalla scuola all’impresa, educhiamo, formiamo e supportiamo le persone – continua Colombo – il mondo artificiale e quello naturale si stanno incontrando nella nano-dimensione che apre alla connessione fisico-digitale tra esseri umani e robot e lascia immaginare nuovi scenari come il recente trapianto di mano bionica al Gemelli di Roma, che abilita la paziente anche al tatto non solo alla manipolazione. Ma gia’ oggi ci sono uomini e donne che risparmiano chattando con Plum, servizio che permette di gestire le proprie finanze personali sul messanger di Facebook, che rispondono ad un job posting con ‘video interviste cognitive – attraverso la piattaforma Talview o, ancora, dottori e pazienti che interagiscono con il sistema IBM Watson nella diagnosi e prognosi di malattie, oppure consumatori che dialogano con applicazioni Autodesk per risolvere i loro problemi di acquisto e utilizzo dei prodotti. Nell’interazione con questi sistemi cambia radicalmente il modo in cui formuliamo il nostro giudizio sul vero e il falso, il giusto e lo sbagliato, il degno di fiducia o meno, il bello e il brutto – .

Insomma, cambiano la logica, l’etica e l’estetica che ci permettono di conoscere e interagire con il mondo in tutti i campiu’ in cui questa interazione puo’ avvenire. ‘Porter ha ragione: siamo sempre uguali e non ci saranno nuovi esseri umani al momento – precisa sempre Colombo – ma dalla liquefazione di logica, etica ed estetica puo’ emergere un nuovo modo utile a noi esseri umani che viviamo e vivremo nell’era cognitiva. La post-modernita’ ci porta a misurarci con una nuova realta’ in cui il giudizio su cio’ che e’ vero, giusto e bello si esercita con un atto unico, istantaneo e necessario. Se pensiamo a noi come consumatori, lo sviluppo e’ nell’interfaccia per interagire con i twin digitali dei prodotti che acquistiamo. Immaginiamo, ad esempio, di giocare a tennis con una racchetta capace di registrare punti di impatto, effetti e rotazioni impresse alla pallina e direzioni dei nostri colpi. Attraverso un’interfaccia user-friendly capace di aggregare i dati raccolti e diagnosticare il nostro stile di gioco, interagiamo con un sistema che suggerisce come rendere piu’ efficaci i colpi, quali allenamenti fare, come modificare i propri movimenti e adottare nuovi stili di gioco. Questo ‘twin digitale – della racchetta che impugniamo ci permette di tracciare una direzione di miglioramento rispetto alla quale valutarci – .

L’era cognitiva promette quindi di potenziare le nostre azioni, ma dobbiamo scegliere di giocare con le regole di questa nuova epoca, generando i dati che servono per farla funzionare, per poi condividerli: dobbiamo essere disposti a cambiare il modo in cui riconosciamo la verita’, accordiamo fiducia, ci facciamo emozionare dal bello. ‘Abbiamo bisogno, tutti, di competenze che trascendono e liquefano le discipline del nostro sapere e abbracciano la vita, in tutte le forme in cui si manifesta – conclude Colombo – sono le life skills, come le definisce l’Organizzazione Mondiale della Sanita’. Non sono competenze ‘nuove – , ma un modo diverso di utilizzarle perche’ impariamo ad esercitarle simultaneamente e passare facilmente dall’una all’altra: pensiero critico, curiosita’ e iniziativa; collaborazione, comunicazione e auto-efficienza; sperimentazione, creativita’ e problem solving. L’essere umano puo’ rinnovarsi e diventare migliore nell’era cognitiva solo crescendo insieme e contemporaneamente sia nella capacita’ di comprendere sia nel desiderio di instaurare relazioni positive sia nella volonta’ di ricercare modi nuovi e piu’ efficaci di intervenire sul mondo – .

