La voce unanime delle Istituzioni: “Pro Loco, risorsa per il territorio”. Focus dalla 21° Festa Provinciale

23 maggio 2018

Riconosciuto in modo corale e unanime, da parte delle istituzioni intervenute alla 21° Festa provinciale, il ruolo delle Pro Loco come custodi del territorio.

Nel corso del convegno “Fare pro loco: cultura del volontariato, nutrimento per il territorio”, i rappresentanti delle istituzioni e delle Amministrazione di ogni livello, dal Governo centrale ai Comuni, hanno confermato l’impegno alla collaborazione e il pieno appoggio alle iniziative delle Pro Loco.

Il Senatore della Repubblica Antonio De Poli ha ricordato che le pro Loco sono “le custodi del nostro territorio e delle nostre tradizioni” e che occasioni come la Festa Provinciale servono anche a “dimostrare alla politica, che tante volte è lontana rispetto alle cose di tutti i giorni, che effettivamente, senza i volontari e senza le Pro Loco che ci fanno vedere tutti i giorni quello che sono le nostre tradizioni, la nostra cultura, la nostra storia, le nostre bellezze, rischiamo di dimenticare da dove proveniamo e chi siamo”.

Il Consigliere Regionale Maurizio Conte gli ha fatto eco impegnandosi a sostenere un progetto di legge di tutela e promozione del patrimonio culturale immateriale, “che va verso il senso di valorizzazione del territorio ma soprattutto dell’impegno di tutti voi volontari Pro Loco”.

“Se non ci fosse il mondo del volontariato – ha ribadito l’Assessore Regionale al territorio, cultura e sicurezza Cristiano Corazzari – non si potrebbe nemmeno immaginare di poter fare quanto oggi si fa sul nostro territorio. Noi siamo dalla vostra parte e cerchiamo davvero di lavorare insieme per la nostra Regione, per il nostro territorio”.

“La Pro Loco – ha concluso il Sindaco di Noventa Padovana Alessandro Bisato, intervenendo anche come Consigliere della Provincia di Padova – ha nel suo DNA il perché fa attività, ed è la promozione del luogo in cui si vive. E questo non può ridursi a coltivare solo il proprio orticello di appartenenza, perché il mondo ci dice che dobbiamo avere una visione che tiene insieme il ragionamento globale con l’agire nel locale”.



Cristiano Corazzari è laureato in giurisprudenza. E’ stato candidato alla Camera dei deputati alle elezioni politiche del 2008 e candidato a sindaco del Comune di Stienta (RO).

Dal 2015 è Assessore al territorio, cultura e sicurezza della Regione Veneto.

(Proloco Padova)