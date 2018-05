Kaspersky Lab: il costo delle violazioni dei dati, soprattutto nel cloud, pesa sulle imprese e sulle strategie di digital transformatio

(Roma, 24 maggio 2018) – Il successo dei progetti di trasformazione digitale e’ in stallo a causa della paura del possibile impatto e dei costi crescenti delle violazioni di dati ‘on-the-go – . Secondo la nuova ricerca condotta da Kaspersky Lab, la salvaguardia dei dati nel cloud continua a rappresentare una sfida per le aziende; negli ultimi 12 mesi, infatti, si sono verificati i piu’ costosi incidenti di cybersicurezza collegati ad ambienti cloud e protezione dei dati. Nel tentativo di agevolare la digital transformation senza compromettere la sicurezza, le aziende stanno ora dando la priorita’ alle spese per la cybersecurity. Nel 2018 le imprese destinano fino al 23% del loro budget IT a questo settore, ridefinendo cosi’ il ruolo strategico della protezione dei dati aziendali.

La situazione economica del 2018 per quanto riguarda la sicurezza IT in ambito corporate rispecchia il variabile impatto della cybersecurity sulle attivita’ aziendali. Con le conseguenze delle violazioni dei dati che diventano sempre piu’ costose e distruttive, nel corso degli ultimi 12 mesi le aziende si sono trovate a dover far fronte ad una realta’ preoccupante: per il mondo delle PMI in Europa il costo di una violazione ha raggiunto i 104.000 euro circa nel 2018, un valore che e’ cresciuto quasi del 48% rispetto a quanto registrato nel 2017 (circa 75.000 euro). Per le societa’ piu’ grandi, l’aumento e’ stato del 10%: in media l’impatto finanziario di una violazione ora puo’ arrivare quasi fino a 900.000 euro.

Gli incidenti piu’ costosi e la preoccupazione in crescita per i dati ‘in movimento –



Questi costi in crescita rappresentano una preoccupazione per le aziende nel contesto dell’ondata della ‘digital transformation – odierna, nella quale le infrastrutture cloud continuano ad avere sempre maggior importanza, visto che il 45% delle societa’ e il 33% delle PMI in totale hanno gia’ pianificato o stanno progettando l’utilizzo del cloud ibrido nei prossimi 12 mesi.

Questo aumento dei dati ‘on-the-go – presenta, pero’, nuovi problemi sul fronte della sicurezza, visto che gli incidenti piu’ costosi hanno riguardato proprio gli ambienti cloud e la protezione dei dati. Addirittura due dei tre incidenti di cybersecurity piu’ impattanti dal punto di vista economico che hanno interessato le piccole e medie imprese sono legati al cloud: qui le falle delle infrastrutture IT ospitate da terze parti portano ad una perdita media di circa 107.000 euro. Anche per le societa’ piu’ grandi, la protezione dei dati resta la priorita’ piu’ importante: le violazioni conseguenti ad attacchi mirati possono costare loro fino a circa 833.000 euro, mentre gli incidenti che interessano le infrastrutture IT di terze parti seguono abbastanza da vicino, con una perdita media di quasi 811.000 euro.

Aumenta la spesa per la sicurezza. Obiettivo: contrastare gli attacchi cloud e sostenere la transformation



Con il costo degli incidenti IT in aumento, le aziende si stanno rendendo conto che, se i progetti di digital transformation devono andare avanti in modo fluido e sicuro, e’ necessario dare priorita’ agli investimenti nella sicurezza informatica. Questo fatto e’ dimostrato dall’aumento dei budget per la sicurezza IT nel 2018, che mostrano come le grandi aziende europee stiano investendo il 23% del loro budget IT in questa direzione (circa 10,05 milioni di euro).

Una delle ragioni principali alla base di questi ulteriori investimenti nella cybersicurezza e’ la maggiore complessita’ delle infrastrutture IT (dal momento che le aziende adottano sempre piu’ le piattaforme cloud), oltre al fatto che si contribuisce al miglioramento del livello delle competenze specialistiche in materia di sicurezza.

La combinazione di tutti questi fattori mostra come le aziende stiano davvero avvertendo l’impatto della cybersecurity e illustra anche l’entita’ delle sfide che si trovano a fronteggiare mentre lottano per restare al sicuro.

La situazione delle aziende italiane



Per quanto riguarda i dati italiani rilevati da Kaspersky Lab sul tema, e’ stato calcolato che il budget medio investito in sicurezza IT si aggira intorno a 1,1 milioni di euro (valore calcolato valutando tutte le imprese di qualsiasi dimensione, da quelle micro alle grandi societa’). Le minacce economicamente piu’ impattanti sono quelle legate ad attacchi mirati (impatto: 473.000 euro) e alla perdita di dati elettronici da sistemi interni (impatto: 547.000 euro). Kaspersky Lab ha anche raccolto l’opinione delle aziende italiane sulle motivazioni principali che inducono ad un investimento nel campo della sicurezza IT; nella Top 3 troviamo: la volonta’ di migliorare le competenze specialistiche in materia (per il 35%); l’esortazione a muoversi in questa direzione da parte del top management (per il 29%); l’adesione a precisi requisiti di conformita’ (per il 28%).

‘Per supportare i cambiamenti in corso nelle aziende e aumentare l’efficienza, le imprese stanno adottando sempre piu’ il cloud e la business mobility. La sicurezza informatica non e’ piu’ solo una voce nei resoconti IT, ma una questione da affrontare nei consigli di amministrazione e una priorita’ aziendale per imprese di qualsiasi dimensione, un fatto dimostrato anche dalla crescita dei loro investimenti in cybersecurity. Le aziende si aspettano un ritorno significativo, dal momento che la posta in gioco si fa sempre piu’ alta: al di la’ dei tradizionali rischi di cybersecurity, molte realta’, ad esempio, ora devono far fronte a forti pressioni anche dal punto di vista normativo – , ha commentato Morten Lehn, General Manager Italy di Kaspersky Lab.

Per avere maggiori informazioni sulla percezione delle aziende in tema di spesa in cybersecurity, comprese le analisi a livello locale, e’ possibile consultare il report in versione integrale. Per un aggiornamento completo sulle cyberminacce che possono avere un impatto sulla digital transformation, e’ possibile consultare il portfolio completo dedicato alla Next Generation cybersecurity sul sito ufficiale di Kaspersky Lab.

