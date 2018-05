Infortuni: cgil, cisl e uil veneto, basta morti sul lavoro, sabato manifestazione a padova

Venezia, 24 mag. (AdnKronos) – Basta con i morti sul lavoro. Cgil, Cisl e Uil del veneto manifesteranno sabato 26 a Padova per la sicurezza e la tutela della salute. Concentramento in Piazzale della Stazione alle ore 9.00 da dove partira il corteo alle ore 9.30 con arrivo in Piazza Garibaldi dove si terranno i comizi dei Segretari generali di Cgil Cisl Uil del Veneto, Christian Ferrari, Gianfranco Refosco, Gerardo Colamarco. Accanto a loro, porteranno la propria testimonianza tre delegati sindacali rappresentativi di Acciaierie Venete, del settore edile e degli operatori dello Spisal.

Alla manifestazione sono attese diverse migliaia di lavoratori da tutto il Veneto che arriveranno a bordo di pullman e di treni. Si prevede una grande partecipazione, anche a fronte dell’altissimo livello di sensibilita ed attenzione emerso in questi giorni nelle fabbriche, nei cantieri oltre che in tanti settori del terziario, un settore che si e rivelato assai meno immune da questa piaga rispetto al passato, spiega, spiegano i sindacati.

