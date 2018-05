Infortuni: cgil, cisl e uil veneto, basta morti sul lavoro, sabato manifestazione a padova (2)

(AdnKronos) – Rispetto all’ultima rilevazione effettuata venerdi scorso e ulteriormente cresciuto il numero delle vittime sul lavoro in Veneto che, con 33 eventi mortali, si attesta di gran lunga coma la prima regione italiana per morti sul lavoro. E Treviso, con 10 morti, e la provincia piu colpita d’Italia.

L’elenco lo fa l’Osservatorio Indipendente di Bologna che monitora le morti che avvengono solo all’interno dei posti di lavoro (non in itinere), indipendentemente dall’attivita svolta o dall’assicurazione di riferimento (dunque non solo l’Inail). Le vittime: il 23 maggio Flavio Santoro e morto annegato in un canale mentre stava leggendo dei contatori; lunedi 21 moriva cadendo in una trituratrice l’agricoltore Ennio Molese di 56 anni. E ieri, E’ ieri e morto dopo dieci giorni di sofferenza, Ezio Bagalini di 61 anni, un piccolo imprenditore che era caduto da un’impalcatura. Ha lottato dieci giorni tra la vita e la morte, ma purtroppo non ce l’ha fatta.

‘Insomma niente di nuovo, la strage continua inesorabile – scrive l’Osservatorio Indipendente di Bologna – In Italia siamo gia a 277 morti sui luoghi di lavoro e almeno altrettanti sono morti sulle strade ‘.

