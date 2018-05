Centric Software incrementa la potenza del PLM con l’Intelligenza Artificiale

– Il leader di mercato delle soluzioni PLM presenta il suo primo modulo PLM basato su intelligenza artificiale per tagliare i costi e accelerare il time-to-market

Partendo dalla propria strategia di sviluppo di prodotti innovativi che guidano la retail transformation per marchi, rivenditori e produttori, Centric Software, leader di mercato nelle soluzioni PLM, annuncia il debutto del suo primo modulo PLM basato su intelligenza artificiale. Centric Software offre le soluzioni enterprise piu’ innovative ad aziende di moda, retail, calzature, articoli per l’outdoor, prodotti di lusso e di largo consumo per aiutarle a raggiungere obiettivi strategici e operativi di trasformazione digitale.

Il termine “intelligenza artificiale” risale agli anni ’50 quando l’informatico John McCarthy ha coniato quest’espressione per descrivere le potenziali “macchine pensanti” del futuro. Oggi, gli strumenti di intelligenza artificiale (AI) sono sistemi che prendono a modello le capacita’ di problem solving del cervello umano, scomponendo problemi complessi in piu’ livelli di informazioni costituiti a loro volta da molti problemi piu’ piccoli. Le applicazioni variano notevolmente: dagli assistenti virtuali come “Alexa” e “Siri” alle raccomandazioni di visione di Netflix ad Amazon che consiglia prodotti che potremmo voler comprare. Tuttavia le applicazioni AI per guidare la progettazione e lo sviluppo dei prodotti per marchi, rivenditori e produttori sono ancora rare.

Centric Software ha iniziato a creare strumenti basati sull’AI un anno fa in risposta al feedback fornito dai suoi clienti. Il risultato e’ Centric AI Image Search, la prima funzionalita’ specifica di AI di Centric per le soluzioni PLM. Humberto Roa, Vice President of Innovation di Centric Software, spiega che Centric AI Image Search rappresenta un invito a utilizzare l’AI per migliorare il processo decisionale nell’ambito della progettazione e dello sviluppo.

“I team creativi nella moda e nel retail raccolgono enormi quantita’ di campioni fisici di materiali, finiture, colori e stili che servono sia come ispirazione per il futuro che come archivi del passato,” dice Roa. “Alcune aziende maneggiano campioni fisici pari a un valore di milioni di dollari, ma, di fatto, utilizzare questi campioni fisici e’ dispendioso in termini di tempo e conservarli in un formato di facile accesso, molto complicato.”

“E’ possibile effettuare una scansione di tutto, tuttavia, per poter essere ricercabili, questi file devono essere contrassegnati con parole chiave e organizzati in una struttura di file o in una libreria,” continua. “Le aziende possono finire col ritrovarsi centinaia di migliaia di immagini all’interno di librerie. Spesso, e’ piu’ semplice per le aziende ordinare nuovi campioni o creare nuovi design che ritrovare quello di cui hanno bisogno.”

Il nuovo Centric AI Image Search risolve questo problema utilizzando strumenti all’avanguardia di riconoscimento delle immagini. Con Centric AI Image Search, i designer possono scattare la foto di un nuovo tessuto o di una finitura spunto di ispirazione e avviare istantaneamente una ricerca negli archivi delle immagini del PLM per trovare la migliore corrispondenza. Un designer puo’ scoprire immediatamente se un articolo simile e’ stato approvato o utilizzato precedentemente. Se negli archivi non e’ presente un equivalente, Centric AI Image Search puo’ aiutare a trovare un fornitore che offra un prodotto simile.

Centric ha collaborato con il Team Head dello sviluppo materiali di Triumph, una delle aziende di lingerie leader nel mondo, per realizzare in Centric PLM una libreria digitale composta da migliaia di campioni di pizzo, rendendola completamente ricercabile grazie alla nuova funzionalita” Centric AI Image Search.

Centric AI Image Search finira’ per sostituire le librerie di campioni fisici in diverse sedi nel mondo, riducendo l’enorme sforzo necessario per mantenere aggiornate le librerie fisiche e digitali e consentendo agli utenti di accedere alle informazioni di cui sono gia’ in possesso sotto forma di set di dati visivi, al fine di prendere decisioni piu’ efficaci.

“Centric AI Image Search per PLM e’ l’avanguardia di una nuova famiglia di applicazioni di AI e di machine learning a supporto del processo decisionale nell’ambito del ciclo di vita del PLM. Questa sara’ indubbiamente la prima di molte app che saranno incentrate sul processo decisionale e che sfrutteranno informazioni presenti in sistemi come PLM, ERP e PIM. Altre possibili applicazioni AI potrebbero favorire un processo decisionale piu’ efficace e piu’ rapido al fine di ridurre il time-to-market, migliorare la qualita’, abbassare i costi dei materiali, selezionare i fornitori, proporre prodotti per i canali di vendita e, in ultima analisi, realizzare prodotti migliori.”

“Siamo fieri di annunciare il lancio di Centric AI Image Search, a dimostrazione del nostro impegno costante nell’innovazione per lo sviluppo di applicazioni di AI e di machine learning,” afferma Chris Groves, Presidente e CEO di Centric Software. “Continuiamo ad essere ispirati dai nostri clienti e con loro ad innovare per migliorare la competitivita’, incrementare le vendite e promuovere la crescita.”

