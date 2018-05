Animali: assessore veneto, predazioni da lupi inevitabili se recinti inadeguati (2)

(AdnKronos) – “Capisco la paura, lo sconforto e la rabbia degli allevatori e dei malgari di fronte alle pecore sgozzate, ma ancora una volta – sottolinea l’assessore – devo rilevare l’incauto comportamento di chi non ha adottato le piu elementari regole di prevenzione, ne ha ritenuto opportuno chiedere di avvalersi dei nostri dispositivi, cioe recinti elettrificati e correttamente posizionati e cani da guardania”.

“Ricordo che il lupo e una specie protetta, tutelato allo stato attuale dalla legislazione nazionale ed europea – conclude l’assessore – In attesa che si costituisca il nuovo governo, al quale chiederemo di rivedere il piano nazionale di protezione del predatore almeno per le aree montane storicamente vocate alla pastorizia e all’allevamento, non resta che adottare le opportune misure di prevenzione. Misure che hanno dimostrato, la dove correttamente applicate, di essere un efficace deterrente di attacchi e predazioni”.

(Adnkronos)