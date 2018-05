Acea, intesa con Huawei per innovare servizi e infrastrutture

Roma, 24 mag. (AdnKronos) – E’ stato sottoscritto un Memorandum of Understanding fra Acea e Huawei per valutare progetti in innovazione di infrastrutture e servizi. L’intesa, siglata dall’amministratore delegato di Acea, Stefano Donnarumma, e dal Ceo di Huawei Italia, Thomas Miao, “individua i termini e le condizioni per la definizione di progetti ad alto valore tecnologico per fornire servizi avanzati e innovativi in ambito Smart e Safe City e per incrementare l’efficienza tecnologica delle infrastrutture di Acea”.

Gli obiettivi che la multiutility si prefigge con questa intesa sono “l’implementazione di servizi innovativi per il mercato e per i clienti, oltre all’incremento dell’efficienza, sicurezza e resilienza delle proprie infrastrutture”. Ad esempio nell’area Smart Safe city le due aziende lavoreranno per identificare soluzioni di smart parking, smart waste e sicurezza ambientale, mentre sul lato infrastrutturale si analizzeranno soluzioni nel settore del telecontrollo sia per la rete elettrica che idrica e, per quest’ultima, si studieranno anche soluzioni per la localizzazione di perdite idriche”.

Sempre in riferimento agli asset infrastrutturali, la partnership permettera’ di valutare soluzioni innovative supportate dalle tecnologie di rete di quinta generazione (5G) di prossima disponibilita’, dai cloud data centre, dai sistemi di intelligenza artificiale e Industria 4.0, cosi’ da “porre Acea all’avanguardia nella gestione del proprio business”. Il MoU avra’ la durata di sei mesi, al termine dei quali le parti potranno formalizzare in un accordo contrattuale i risultati ottenuti dal lavoro svolto congiuntamente per sviluppare un progetto comune, secondo quanto indicato nel documento.

Grazie all’accordo, Acea avra’ accesso al portafoglio mondiale di prodotti, soluzioni e servizi di Huawei per valutare eventuali applicazioni sul mercato italiano in cui la societa’ opera. Le due aziende riferiscono che l’attivita’ di ricerca oggetto del memorandum saranno condotte anche in collaborazione con il ‘Joint Innovation Center’, istituito da Huawei in Sardegna, insieme alle Universita’ locali, CRS4, Vigili del Fuoco e Pubblica Sicurezza.

Le due aziende chiariscono inoltre che potranno valutare “ulteriori collaborazioni con centri di eccellenza locali quali Universita’ e altre istituzioni educative riconosciute dal Ministero dell’Universita’, dell’Istruzione e della Ricerca”.

(Adnkronos)