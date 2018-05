Oltre 1400 persone sono attese per il tradizionale cammino di Sant’Antonio che quest’anno si tiene il 26 maggio. Ritrovo alle 17 al Santuario del Noce a Camposampiero, quattro tappe in tutto, 25 km di pellegrinaggio, in notturna.

Leggi il servizio della Difesa del popolo

(Diocesi di Padova)