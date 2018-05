W.E. A TEMA NEI MERCATI DI CAMPAGNA AMICA. CACCIA AI TESORI DELLA TERRA TRA LE BANCARELLE A PADOVA ARRIVA CARLO PETRINI

23 maggio 208 -Qualche dubbio sulla prova bikini o sulla dieta dell’estate ? Non sai dove festeggiare la chiusura dell’anno scolastico o vuoi fare un regalo alla tua maestra ?Niente paura ci sono i mercati di Campagna Amica in piazza oppure al coperto. Coldiretti Veneto ricorda che sono tante le iniziative in programma per il fine settimana del 26 e 27 maggio prossimo. Protagonisti i produttori con i loro consigli per gli acquisti su ortaggi, frutta, formaggi, salumi, carne e vino, variazioni su tema fisso all’insegna della sana e corretta alimentazione. Contro pioggia e maltempo Coldiretti assicura che la spesa di qualità è al riparo delle intemperie visto che in quasi tutte le province gli agricoltori hanno trovato locali accoglienti dove sostare con le loro bancarelle. In molti casi ci sono sedie e tavoli per tutti dove poter assistere agli incontri di approfondimento su varie tipicità anche in via di estinzione.

Da sabato gli imprenditori padovani del km zero avranno pure loro un tetto. I cittadini sono tutti invitati al taglio del nastro al quale si è già prenotato Carlo Petrini presidente della Fondazione Campagna Amica nonché fondatore e leader di Slow Food. Appuntamento con la freschezza e la stagionalità, ma soprattutto con i sorrisi e la disponibilità dei contadini Coldiretti alle ore 10.30 in Via Vicenza, 23 a due passi dal centro storico.

www.campagnaamica.it



(Coldiretti Veneto)