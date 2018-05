UNA SETTIMANA DI EVENTI TARGATI ASCOM AD ABANO TERME

AD ABANO TERME UNA SETTIMANA ALL’INSEGNA DELL’ASCOM: CHIUSURA DELLA RACCOLTA FIRME PER IL RIPRISTINO DEL KURSAAL, CONVEGNO “DELETE INTERNET”, ”EUROPA IN PIAZZA” E PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA “ALEA” DEGLI ORAFI

Una settimana di eventi targati Ascom quella che si va a chiudere ad Abano Terme.

Si è chiusa questa mattina con un risultato che va verso il migliaio di sottoscrittori la raccolta firme per chiedere alla Provincia il ripristino del Kursaal ma, nel contempo, prendono il via l’”Europa in Piazza” (in calendario da venerdì a domenica), il convegno “Delete Internet” in programma giovedì su oblio nella rete e tutela della privacy e la presentazione di “Alea”, l’iniziativa degli orafi tesa a valorizzare, attraverso la creazione di un oggetto prezioso, il “brand” delle terme.

Tutte le iniziative sono state presentate al gazebo Ascom installato al mercato settimanale di Abano Terme dove sono intervenuti Patrizio Bertin, presidente provinciale Ascom; Michele Ghiraldo, presidente mandamentale Ascom; Federico Barbierato, sindaco di Abano Terme; Marco Gottardo, direttore Federalberghi; Otello Vendramin, direttore generale Ascom; Simone Tasinato, presidente orafi Ascom ed Enoch Soranzo, presidente della Provincia.

Abano Terme 23 maggio 2018

(Ascom Padova)