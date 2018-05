Su TimVision l’ultima volta insieme della Dark Polo gang?

Roma, 23 mag. (AdnKronos) – Potrebbe essere domani l’ultima occasione per vedere la Dark Polo Gang nella formazione che l’ha resa famosa. E’ previsto infatti per domani, allo scoccare della mezzanotte tra giovedi’ 24 e venerdi’ 25 maggio, il rilascio in esclusiva su TimVision degli ultimi tre episodi (dei 12 totali) della docu-serie ‘Dark Polo Gang – La Serie’ che ha svelato i segreti della gang piu’ discussa del Belpaese. Una serie che ha segnato il record assoluto di visualizzazioni sulla piattaforma di Tim. La serie, produzione originale TimVision coprodotta con Oplon Film in associazione con Ring Film, e’ stata scritta da Carlo Salsa e Federico Lodoli, diretta da Carlo Lavagna e Tommaso Bertani. I fan della Gang sono in fibrillazione perche’ proprio ieri il padre di Side, il regista Francesco Bruni, durante un incontro con alcuni ragazzi tenuto nell’ambito del Prato Film Festival, ha risposto a una domanda che riguardava il figlio Arturo, meglio noto come Dark Side, componente del gruppo. “Esce dalla Dark Polo e tenta la carriera solista”, ha detto Bruni.

La serie permette di conoscere, per la prima volta, la vita della band, la loro ‘eccezionale – quotidianita’. Grazie alla docuserie, conosciamo il mondo di Tony, Wayne, Pyrex e Side e dei loro piu’ stretti collaboratori, fra tutti Sick Luke e Tommasino Arnaldi. I fan possono quindi entrare nelle loro case, seguirli nei concerti, partecipare con loro a party, sfilate ed eventi, fare con loro shopping e condividere momenti sia professionali sia piu’ privati. Una vera chicca e’ entrare nelle sale di registrazione e seguire in diretta la creazione dei loro brani, il modo in cui compongono i loro pezzi musicali.

Nella docu-serie si racconta anche il cambiamento che compie la Dark Polo Gang, da gruppo musicale indipendente nato spontaneamente come uno scanzonato sodalizio tra amici, ad artisti di punta di una major, con cui la band si accinge a intraprendere una collaborazione all’insegna di un futuro mainstream. Tale transizione e’ rappresentata non solo da un progressivo aumento degli impegni professionali – novita’, stress, gratificazioni – ma anche da un graduale trasferimento degli interessi della Gang da Roma a Milano.

