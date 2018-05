SNAI, Roland Garros: Nadal troppo forte, ora si punta sul “percorso netto”

(Milano, 23 maggio 2018) – Lo spagnolo arriva a Parigi da numero uno del ranking e da grandissimo favorito: l’11 trionfo vale 1,45 – La sua superiorita’ ha spinto SNAI a confezionare una quota ad hoc: il successo finale senza perdere un set si gioca a 8,00 – Zverev e’ il primo sfidante, a 9,00 – Tra le donne, avanti la Halep a 5,50, Serena William solo outsider.

Milano, 23 maggio 2018 – Il suo 2018 sulla terra rossa e’ stato quasi impeccabile: prima ha trionfato a Montecarlo, poi si e’ imposto a Barcellona e infine, ha conquistato per l’ottava volta gli Internazionali d’Italia, migliorando il suo record. Inevitabile che al Roland Garros, con tanto di primato ATP appena raggiunto, Rafa Nadal arrivi da favorito assoluto. Si parte domenica e anche in questo caso il maiorchino punta a superare se stesso: il record di vittorie agli Open di Francia e’ suo, con 10 titoli, l’11 e’ dato a 1,45 sul tabellone SNAI. La superiorita’ di Nadal e’ cosi’ evidente che i quotisti hanno aperto una scommessa ad hoc: si punta sul suo trionfo in Francia senza concedere neanche un set agli avversari, un’impresa data a 6 volte la posta. Senza Roger Federer, che risparmiera’ le forze in vista di Wimbledon, nel pronostico c’e’ spazio solo per Nadal. Il primo rivale possibile e’ Alexander Zverev, che a Roma ha perso la finale proprio contro il numero uno, ma sul tedesco la quota sale gia’ a 9,00. A 12 c’e’ Novak Djokovic, in ripresa ma pure battuto dal maiorchino agli Internazionali. Identica la quota per Dominic Thiem, specialista della terra rossa, nonche’ unico riuscito a battere Nadal sulla sua superficie preferita nel 2018, a Madrid. Lontanissimo dai favoriti Fabio Fognini, nonostante la buona verve mostrata a Roma, su di lui si punta a 150.

Testa a testa Halep-Svitolina – Decisamente piu’ equilibrato il pronostico per il torneo femminile, dove le grandi favorite sono due. La numero uno al mondo Simona Halep ed Elina Svitolina che si sono sfidate nella finale di Roma, dove a vincere e’ stata quest’ultima: a Parigi i bookmaker preferiscono la Halep, data a 5,50, mentre la Svitolina pagherebbe 6,50 su SNAI. Occhio a Maria Sharapova, rientrata nella top 30 del ranking WTA dopo la semifinale a Roma e data a 12 per il suo terzo trionfo in Francia. A 12 si punta anche sulla campionessa in carica Jeļena Ostapenko. Quota ‘insolita – per Serena Williams, inserita tra le outsider: sul giudizio pesa la lunga inattivita’ della statunitense dopo la maternita’. E’ scivolata alla posizione numero 453 del ranking ed e’ fuori dalle teste di serie agli Open di Francia. Potra’ quindi incontrare sin dal primo turno le rivali piu’ quotate. Il suo quarto trionfo al Roland Garros, il piu’ difficile e bello vista la situazione, vale 15 volte la scommessa.

