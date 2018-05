Scuola: padova, in mille per il premio nazionale della bonta

Padova, 23 mag. (AdnKronos) – Un giovane impegnato per far rivivere il viale alberato di Avellino; un nuovo stemma per Papa Francesco; una giovane collaboratrice radiofonica aiuta a far sorridere i bambini di un ospedale; una canzone composta in onore del Papa; diventare medico per aiutare chi soffre nella propria malattia. Sono alcuni degli spunti emersi dagli elaborati Vincitori della fase concorsuale riservata alle Scuole del 44 Premio nazionale della Bonta, selezionati dalla Giuria che ha visionato tutto il materiale giunto.

Una partecipazione che si attesta molto vicina a quella della scorsa edizione, con numeri davvero importanti: 927 opere partecipanti: 537 delle Scuole Primarie, 259 delle Scuole Secondarie di I Grado, 102 della Scuole Secondarie di II Grado, 28 Multimediali di singoli o gruppi, 1 fuori concorso – giunte da 13 regioni italiane e dalla scuola italiana di Atene e da 38 diverse provincie e 69 diverse istituzioni scolastiche.

Un grande lavoro che ha visto la Giura, presieduta da Padre Andrea Vaona, Cappellano dell’Arciconfraternita, impegnata per selezionare i vincitori per le tre Sezioni del Concorso scolastico – Narrativa, Disegno e Multimediale -, che riceveranno il riconoscimento nella cerimonia di premiazione prevista in due momenti: uno ‘civico ‘ che si terra nella serata di sabato 9 giugno dalle ore 21 sul sagrato della Basilica di Sant’Antonio a Padova, animato dall’orchestra al completo dei ‘Pollicini Junior ‘ (serata trasmessa in diretta televisiva dall’emittente Telechiara, con inizio del collegamento alle ore 21) e un momento ‘religioso ‘ ovvero la S. Messa di domenica 10 giugno alle ore 11 nella Basilica di Sant’Antonio. Entrambe le cerimonie saranno presiedute da S.E. Rev.ma Mons. Fabio Dal Cin – nuovo Arcivescovo Prelato di Loreto e Delegato Pontificio per la Basilica antoniana – presente alla manifestazione per la prima volta.

(Adnkronos)