Scuola: padova, in mille per il premio nazionale della bonta (4)

(AdnKronos) – “Siamo davvero soddisfatti e commossi per la partecipazione che anche quest’anno ha riscosso il Premio della Bonta – commenta il Priore dell’Arciconfraternita di Sant’Antonio, Leonardo di Ascenzio – Con gli elaborati arrivati abbiamo coperto praticamente tutta la Penisola e siamo andati oltre confine arrivando in Grecia, a testimonianza di uno sguardo universale sul mondo dei giovani. Particolarmente significative le riflessioni che sono giunte da questi alunni, concretizzate in elaborati dal contenuto profondo e anche in vere e proprie opere sociali che gia svolgono nella loro giovinezza; componimenti e disegni intensi e attenti alla attualita che stiamo vivendo, filmati che dimostrano la maturita nell’utilizzo di questa nuova forma di comunicazione multimediale dei ragazzi delle Scuole Secondarie di II grado”.

Accanto alla tradizionale fase concorsuale riservata alle Scuole italiane, quest’anno il Premio della Bonta 2018 e stato assegnato ad una storia di solidarieta e di amicizia al femminile e ad un esempio di economia etica: la storia di Letizia Guglielmo che ha donato un proprio rene a Lara Martello, amica d’infanzia malata da tempo di insufficienza renale e dal 2010 in attesa di trapianto. Un gesto importante che meritava di essere premiato, grande e semplice insieme, concreto ‘dono di se ‘ ad un’altra persona.

L’altro riconoscimento viene conferito ad un bell’esempio di ‘buona economia ‘ che viene da Volpiano, in provincia di Torino, e vede protagonista la azienda Spea, leader nel settore elettronico. A fronte degli ottimi risultati conseguiti nel 2016 il fondatore Luciano Bonaria, con il figlio Lorenzo, ha deciso, il Natale scorso, di premiare i propri 550 dipendenti, con una doppia tredicesima elargita a tutti, indipendentemente da ruolo e mansione. Un esempio di attenzione e rispetto del lavoro e dei lavoratori che l’Arciconfraternita di Sant’Antonio, da sempre vicino alle persone in difficolta specialmente in questi ultimi difficili anni per molti, ha deciso di premiare quale esempio di economia etica.

