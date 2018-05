Scuola: padova, in mille per il premio nazionale della bonta (2)

(AdnKronos) – Tutte le classi delle 69 istituzioni scolastiche partecipanti si sono cimentate sul tema di questa 44esima edizione ispirato dal Sinodo per i Giovani voluto dal Papa: “Racconta a Papa Francesco quali scelte, azioni o progetti di vita vorresti intraprendere, mentre cresci ascoltando in te la voce interiore, che ti chiama al bene della tua comunita, della societa e del mondo intero”.

I vincitori Per la Sezione dedicata alla Narrativa riservata alle Scuole Primarie e stato Cristiano Erbosetti, classe V Scuola Primaria Paritaria ‘Benedetta Cambiagio ‘ di Roma ad aggiudicarsi il Primo Premio con un tema nel quale desidera fondare una associazione di piccoli trasporti per raccogliere cibo in esubero da portare ai piu poveri, seguito da Benedetta Piola, classe V Istituto S. Dorotea di Genova-Rivarolo, giovane conduttrice radiofonica dall’Ospedale ‘Gaslini ‘ di Genova per far sorridere i bambini ammalati.

Per la Scuole secondarie di primo grado: Primo classificato Giada Viti che desidera diventare reporter per testimoniare lo sfruttamento e la poverta di molti popoli, classe III D Istituto Comprensivo n. 6 di Grosseto; Secondo classificato, Andrea Zanchiello, classe III A Istituto Comprensivo n. 6 di Grosseto che desidera diventare psicologo per aiutare i bambini adottati come lui. Per le Scuole secondarie di primo grado: Primo classificato Antonio Dello Iaco, classe I B del Liceo Classico Europeo del Convitto Nazionale ‘P. Colletta ‘ di Avellino, che ha steso una petizione e sta raccogliendo firme per riqualificare il viale di platani della propria citta con piante modificate per resistere al ‘cancro colorato ‘; Seconda classificata Marta Zazzi, classe II BC Liceo statale ‘Plinio il Giovane ‘ di Citta di Castello (Pg) affetta da una malattia della pelle che desidera diventare medico per aiutare chi ne soffre e fare sempre piu ricerca.

(Adnkronos)