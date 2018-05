Sanita: zaia, da sentenza consulta vittoria storica contro i tagli lineari (3)

(AdnKronos) – “La Consulta ha quindi anche messo in guardia su ipotetici futuri tagli. Un’affermazione significativa, che riprende un’altra sentenza che definiva le priorita della spesa pubblica (la 169/2017 ancora su ricorso del Veneto), e tra queste la sanita in primis. Insomma, non potra piu succedere che, mentre si tagliava la salute agli italiani e ai veneti, si facevano elargizioni a pioggia, come il cosiddetto ‘bonus cultura’ assegnato indiscriminatamente a tutti i diciottenni, senza indicare una soglia di reddito ‘.

‘Oggi la Consulta – conclude il Presidente del Veneto – ha confermato, se ancora ce ne fosse stato bisogno, che, quando le risorse scarseggiano, va privilegiata la spesa per i diritti fondamentali dei cittadini, tra i quali la nostra Costituzione cita esplicitamente il diritto alla salute. E’ una battaglia di equita vinta, che ha visto il Veneto sempre in prima fila, ad esempio per l’applicazione dei costi standard in sanita e per un utilizzo adeguato delle risorse in tutti i settori della spesa pubblica ‘, conclude.

(Adnkronos)