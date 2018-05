Sanita: federfarma, in veneto disagi per ricetta dematerializzata, ci scusiamo

Venezia, 23 mag. (AdnKronos) – “Ci scusiamo con cittadini e pazienti per i disagi ed il disservizio riscontrati in questi giorni nelle farmacie a causa del malfunzionamento del sistema informatico regionale per la ricetta dematerializzata. I farmacisti, come sempre, hanno cercato di sopperire con professionalita ed impegno alle criticita e dove possibile evadere le richieste dei pazienti che sono in estrema difficolta. Ci siamo gia attivati presso la Regione perche il problema venga risolto nel piu breve tempo possibile”. Cosi il presidente dei Federfarma Veneto, Alberto Fontanesi, interviene per spiegare e sottolineare le difficolta delle farmacie di questi giorni. Nello specifico il sistema informatico regionale per la ricetta dematerializzata, denominato Sar (sistema di accoglienza regionale), negli ultimi giorni e spesso vittima di problemi tecnici, rallentamenti e black out che non consentono ai farmacisti di erogare i farmaci richiesti.

“Si tratta di un problema serio – sottolinea Fontanesi – perche metti in grave difficolta i cittadini che non riescono a reperire i farmaci. Dal canto nostro stiamo facendo tutto quello che e nelle nostre possibilita, ma quando il sistema va in tilt se il paziente non ha il promemoria cartaceo del medico, ma solo la tessera sanitaria per noi e impossibile erogare il farmaco. E questo ci crea ancor piu difficolta per le patologie gravi, per gli anziani, per le mamme e per i bambini e per tutte quelle persone che hanno bisogno urgente”.

(Adnkronos)