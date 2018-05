Porte aperte a Villa Querini per la giornata nazionale delle pro loco

22 maggio 2018

Domenica 3 giugno scopri la cinquecentesca Villa Querini a Camposampiero sede del Comitato Provinciale Pro Loco di Padova, con le visite guidate gratuite della Prof. ssa Elda Forin.

Spesso siamo abituati a varcarne la soglia per chiedere informazioni o per sbrigare pratiche amministrative, ma basta sollevare lo sguardo e osservare i solai con travi a vista decorati per rendersi conto di essere in una vera e propria Villa Veneziana.

In occasione della prima giornata nazionale delle pro loco d’Italia, il Comitato Provinciale apre in via straordinaria le porte della propria sede, condivisa con la Federazione dei Comuni del Camposampierese.

Domenica 3 giugno nel pomeriggio, le visite guidate tenute da guide autorizzate e volontari pro loco porteranno il pubblico alla scoperta di uno dei monumenti più affascinanti e importanti di Camposampiero, tra storia, cultura e promozione del territorio.

A tutti verrà regalata la guida e il materiale promozionale di Valle Agredo.

Tre i turni di visita: 16.00 – 16.45 – 17.30 ad ingresso gratuito e per un massimo di 25 partecipanti per gruppo.

Per info e prenotazioni: [email protected] – Tel. 0499303809 – Cell. 3285948428.

Sono tante anche le pro loco del territorio che hanno aderito alla Giornata Nazionale, organizzando eventi ad hoc o promuovendo manifestazioni tradizionali e il patrimonio locale attraverso escursioni e itinerari.

Scopri qui tutti gli eventi padovani in programma contrassegnati dalla bandina viola.

(Proloco Padova)