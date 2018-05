Infortuni: treviso, operaio muore cadendo in canaletta

Treviso, 23 mag. (AdnKronos) – Nuova tragedia sul lavoro in Veneto. Stamane alle 10.20, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Fratelli Bandiera a Istrana (Tv) per soccorrere un uomo caduto all’interno di una piccola roggia, purtroppo deceduto. Si presume che l’uomo un addetto alla lettura dei contatori dell’acqua si sia sporto cadendo in acqua per recuperare un misuratore, che era stato appoggiato su un muretto ed era scivolato in acqua.

La squadra dei vigili del fuoco arrivata sul posto dopo i primi soccorsi degli operai di un vicino cantiere stradale, hanno recuperato l’uomo adagiandolo in zona asciutta di un vicino sifone. I pompieri hanno iniziato la rianimazione cardiopolmonare continuata fino all’arrivo del personale del suem 118. Purtroppo nonostante i soccorsi il personale medico ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo 55enne di Casale sul Sile.

(Adnkronos)