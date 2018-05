Il Privacy Day in diretta streaming

(Roma, 23 maggio 2018 ) – E’ una svolta epocale per la protezione dei dati in Europa, che per la prima volta nella storia vede un unico ombrello normativo identico per tutti gli Stati membri dell’UE, e dal 25 maggio scattano nuove regole a tutela dei cittadini, ma arrivano anche nuove opportunita’ per imprese e professionisti.

Ed e’ proprio nello stesso giorno in cui il Regolamento UE 2016/679 diventa pienamente operativo, che si svolge a Roma il 7 Privacy Day Forum organizzato da Federprivacy, che quest’anno ha registrato il numero di prenotazioni piu’ elevato rispetto a tutte le altre sei edizioni precedenti.

L’evento, che tra plenaria e workshop vede un programma con 35 interventi di relatori autorevoli ed esperti della materia, sara’ moderato nell’area workshop dall’Avv. Adriano Travaglia, presidente di AFGE, e in auditorium dall’Avv. Antonio Ciccia Messina di Italia Oggi, che alle 13 condurra’ anche uno speciale question time per fissare i principali punti fermi del GDPR con gli esperti e commentare in tempo reale le ultimissime news sull’atteso decreto di armonizzazione al Regolamento UE.

La giornata di lavori nell’auditorium potra’ essere seguita anche in diretta streaming, e non solo a motivo delle quasi duemila prenotazioni ricevute, come spiega il presidente di Federprivacy, Nicola Bernardi:

“Molte persone sanno del nuovo Regolamento per sentito dire, o solo perche’ in questi giorni sono state inondate da nuove informative e richieste di consenso, ma la maggioranza di utenti e imprese pensa ancora che si tratti semplicemente di altri documenti da accettare richiesti dalla burocrazia, mentre non ha la consapevolezza dei benefici derivanti dalle nuove regole – osserva Bernardi – Per questo e’ importante che tutti abbiano possibilita’ di conoscere obblighi e opportunita’ del Regolamento UE, e con la trasmissione in streaming del convegno intendiamo dare il nostro contributo alla divulgazione dei temi della protezione dei dati”.

L’evento si svolgera’ il 25 maggio al Centro Congressi Frentani dalle 9:30 in poi, e le prenotazioni sono ormai in chiusura. A tutti coloro che parteciperanno fisicamente sara’ rilasciato l’attestato di partecipazione in formato digitale valido per i crediti formativi previsti e consegnata in omaggio una borsa contenente una miniguida sul GDPR ed altro materiale informativo, mentre la diretta streaming del solo programma dell’auditorium sara’ liberamente visibile da Youtube e dal sito www.federprivacy.org.

