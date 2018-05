Giornata del Turismo Diffuso – Montecchio Maggiore

Segnaliamo che la Pro Loco Alte Montecchio ha organizzato per domenica 27 maggio, la Giornata del Turismo Diffuso “Tutto il bello che c’è” a Montecchio!

10.00 alle 19.00 potrete vedere, gustare e scoprire tutto il bello che c’è a Montecchio. Un trenino partirà da Villa Cordellina per accompagnarvi sul colle di Montecchio Maggiore per la visita alle antiche cave di pietra (Priare) situate tra i Castelli di Giulietta e Romeo in cui si terrà lo spettacolo sulla vita del Priaro.

Nella Cantina Bellaguardia potrete degustare in esclusiva i pregiati spumanti del nostro territorio.

Al Castello di Romeo avrete il piacere di scoprire la storia dei due manieri e la leggenda d’amore dei due celebri amanti, assistendo all’avvincente rappresentazione della vestizione di un cavaliere.

Lasciato il colle, potrete dirigervi con il trenino al Museo di Archeologia e Scienze Naturali G. Zannato, in cui farete merenda come gli antichi romani; al Museo delle Forze Armate una mostra di antichi modelli, cimeli e veicoli delle due Guerre.

Scoprirete infine gli splendidi affreschi di Giambattista Tiepolo nelle sontuose sale di Villa Cordellina, passeggiando per il bellissimo parco adornato di antichi vasi e statue.

Per chi vorrà vivere una giornata a contatto con la natura, verranno effettuati dei percorsi a piedi guidati e gratuiti con salita da Villa Cordellina e arrivo al colle dei Castelli e discesa dal colle con arrivo al Museo Zannato.

In tutti i siti d’interesse turistico verranno organizzate visite guidate a cura degli accompagnatori Pro Loco Alte Montecchio.

Per maggiori informazioni potete inviare un’email a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.o chiamare il n. 340-0796224

(Confesercenti Padova)