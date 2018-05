Conferenza stampa: torneo di calcio “QNord”

Nove squadre si contenderanno il titolo di campioni della prima edizione del “Torneo di Calcio Qnord” categoria esordienti a 9 annate 2006-2007: la presentazione dell’evento organizzato da U.S. Arcella, Asd. Juvenilia Padova e Asd Grego Padova, in collaborazione con l’Assessorato allo sport dell’Amministrazione comunale, in conferenza stampa:

giovedi 24 maggio 2018, ore 12.45

sala Giulio Bresciani Alvarez – Palazzo Moroni

Intervengono:

Diego Bonavina, assessore allo sport;

Andrea Rossi, coordinatore organizzativo;

Ivo Segafredo, per US Arcella e coordinatore tecnico del Torneo;

Giovanni Vianello e Giancarlo Turetta, per Asd Juvenilia Padova;

Simone Grendele, per Asd Grego Padova.

