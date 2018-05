Avviso pubblico: affidamento servizi di trasporto scolastico

L’Amministrazione Provinciale di Padova intende procedere all’acquisizione di manifestazioni di interesse, da parte di operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura selettiva finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., del servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2018/2019 per il raggiungimento degli impianti sportivi esterni per lo svolgimento delle lezioni di educazione fisica dei seguenti Istituti scolastici:

1. U.S. “C. Marchesi” di Padova: dalla sede centrale di Viale Codalunga alla palestra Barion di. Viale Amelia, o alla palestra “Nativitas” c/o la Parrocchia della Natività di via Bronzetti n. 12 e viceversa;

2. I.I.S “P. Selvatico” di Padova: dalla sede di via Manzoni n. 76, o dalla succursale di via Belzoni n. 126, alla palestra Vlacovich e viceversa;

3. I.Q.S. “I. Nievo” di Padova: dalla sede di via Barbarigo n. 38, alla palestra comunale di via Gozzano e viceversa;

4. I.I.S. “Leonardo da Vinci” di Padova: dalla succursale di via Machiavelli alla palestra della Sede Centrale di via S.G. di Verdara n. 36 e viceversa;

5. I.I.S. “Galileo Galilei” di Selvazzano Dentro: dalla sede di via Ceresina n. 18, Selvazz o Dentro, alla palestra “Ceron” di Tencarola e viceversa;

6. I.I.S. “Jacopo da Montagnana” di Montagnana: dalla sede della sezione alberghiera di via Adua n. 7 alla palestra della sede centrale di via Luppia Alberi n. 5, Montagnana.

Il presente avviso, non è in alcun modo vincolante per l’Ente, ed è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati, e pertanto, con lo stesso non è avviata alcuna procedura di gara.

L’Amministrazione Provinciale si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura negoziale per l’assegnazione del servizio in oggetto. Alla successiva procedura selettiva verranno invitati tutti gli operatori economici che avranno presentato regolare manifestazione di interesse indipendentemente dal loro numero.

1) AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

Provincia di Padova — Settore Sistemi Informativi e Pubblica Istruzione

Piazza Bardella n. 2/3 35131 Padova

Tel. 049 8201865 Fax: 049 8201830

Indirizzo internet: www.provincia.padova.it

P.E.C.: [email protected]

Responsabile del procedimento: dott. Stefano Bernardoni tel. 049 820 865

2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: Lo svolgimento del servizio avverrà, di media, da uno a sei giorni alla settimana in orario scolastico con una o più corse giornaliere di andata e ritorno. Il presente appalto ha efficacia per l’anno scolastico 2018/2019, secondo il calendario scolastico dell’Istituto sopra indicato che sarà successivamente definito. Qualora prima dell’inizio dell’anno scolastico venissero a mancare i presupposti per l’effettuazione o la continuità del servizio di trasporto che si intende aggiudicare (ad esempio, nel caso dí sensibile riduzione del numero di utenti trasportati od in presenza di elementi tali da giustificare comunque la non effettuazione o la sospensione del servizio), l’Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà, con preavviso di almeno trenta giorni, di non attivare il servizio stesso. La ditta appaltatrice, in questo caso, non avrà diritto ad alcun risarcimento danni.

Il valore economico di ciascun servizio non sarà superiore a 40.000,00 euro ol e l’IVA.

3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare domanda di manifestazione di interesse gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

3.1) Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs 50/2016) – Iscrizione alla C.C.I.A.A. per il ramo di attività oggetto del presente servizio; Possesso dei requisiti di ordine generale (assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016); Assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto dall’art. 53, comma 16ter, D.Lgs. 165/2001,

3.2) Requisiti di idoneità professionale – essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada di cui al D.M. 448/91 e successive modifiche;

3.3) Requisiti di Capacità tecnica e professionale (art. 83 D.Lgs 50/2016 e Allegato XVII)

garantire la disponibilità, per l’intera durata del contratto almeno n. 1 (un) automezzo + 1 di scorta, aventi le seguenti caratteristiche:

essere in regola con le norme antinquinamento, immatricolati per il servizio da noleggio con conducente e regolarmente revisionati;

avere data di immatricolazione non superiore a 15 anni;

essere mantenuti in perfetta efficienza e pulizia;

capacità di almeno n. 54 posti a sedere;

non potranno essere utilizzati in nessun caso veicoli che consentano il trasporto di passeggeri in piedi.

La Ditta dovrà altresì garantire in qualsiasi momento la sostituzione del bus in’ caso di avaria e/o temporanea indisponibilità dell’automezzo;

trasportare un numero massimo di persone pari ai posti a sedere e, comunque, non oltre il numero di persone sedute indicato sul libretto di circolazione.

4) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, firmata dal legale rappresentante della ditta in busta chiusa, a: Provincia di Padova — Ufficio Protocollo – Piazza Bardella n. 2/3 – 35131 Padova, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15.06.2018.

Sulla busta andrà riportata, oltre all’indicazione completa del mittente, la seguente dicitura:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI UNO O PIU’ SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019.

Le domande potranno essere recapitate a mano ovvero inviate mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [email protected]

Info e modulo nell’Albo Pretorio della Provincia di Padova:

http://visualizza.provincia.padova.it/portale.php?MODULO=24&azione=albo

(Provincia di Padova)