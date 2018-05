Vicenza: doppio incidente sulla a31, 3 morti carbonizzati, 5 feriti

Vicenza, 22 mag. (AdnKronos) – Poco dopo mezzogiorno, i vigili del fuoco sono intervenuti per un grave incidente stradale con sviluppo d’incendio in autostrada A31 poco dopo il casello di Albettone-Barbarano in direzione Vicenza: tre persone decedute carbonizzate, sei mezzi coinvolti. Da una prima ricostruzione una colonna di mezzi fermi per un precedente incidente accaduto qualche centinaio di metri piu avanti e stata tamponata da un camion. Dopo l’urto tre auto hanno preso fuoco. Il guidatore di una delle tre vetture e riuscito a scendere mentre due occupanti di un’auto e il conducente dell’altra sono rimasti bloccati.

I pompieri di Lonigo e Vicenza hanno spento il rogo delle tre vetture, niente da fare purtroppo per gli occupanti. Soccorso e portato in ospedale dal suem 118 il conducente, riuscito a scendere dall’auto in fiamme. Illeso il guidatore di un’altra auto e il conducente del furgone cassonato e l’autista del camion. Quattro i feriti sul primo incidente dove sono intervenuti i vigili del fuoco di Este. Sul posto la polizia stradale e il personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono ancora in atto. Chiuso il tratto autostradale dell’incidente.

(Adnkronos)