Veneto: m5s, nuova legge elettorale e un ‘win for life’ della lega

Venezia, 22 mag. (AdnKronos) – “La nuova legge elettorale del Veneto e un Win For Life che la Lega ha creato a sua immagine e somiglianza, per potersi garantire poltrone, stipendi e potere senza limiti”. A dirlo sono i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, che si sono opposti strenuamente in aula al pacchetto fino al voto negativo di questo pomeriggio.

Sul versante dell’eliminazione del vincolo dei due mandati i 5 Stelle attaccano infatti duramente la maggioranza consiliare: ‘Questa e una legge Win For Life – e l’accusa dei consiglieri M5S – disegnata dai leghisti per i leghisti, con l’unico scopo di garantirsi l’occupazione di quest’aula senza alcun limite ‘.

‘Per non parlare delle cosiddette pluricandidature – dicono i pentastellati – che sono un vero e proprio veleno per il concetto stesso di rappresentativita. Questo sistema elimina ogni contatto con il territorio e annulla la possibilita di fare in modo che i voti vengano effettivamente rappresentati in aula ‘.

