Veneto: m5s, nuova legge elettorale e un ‘win for life’ della lega (2)

(AdnKronos) – ‘Ancora piu grave e la ricaduta sui costi della politica – avvertono gli esponenti del Movimento 5 Stelle – dato che con la nuova legge elettorale si spenderanno 5 milioni in piu per ogni legislatura. E non sono mica soldi della Lega o di Zaia, questi sono soldi dei cittadini ‘.

‘Da anni parliamo di una politica virtuosa, in grado di diminuire i costi della politica, di tagliare le careghe inutili e di aumentare la rappresentativita – e il commento finale – invece ci troviamo con una maggioranza che porta in aula una legge che va contro a tutti questi principi solo perche la Lega ha una fame insaziabile di poltrone, soldi e potere. Il tutto sotto il naso del grande assente Luca Zaia, che trova il tempo per inaugurare sagre e guidare trattori, ma non per venire a palazzo Ferro Fini a giustificare le scelte dissennate della sua maggioranza. Ci siamo opposti con tutte le nostre forze, abbiamo portato fuori dall’aula le assurdita che la Lega ha infilato nella legge e abbiamo votato no. Ma i risultati di questa legge elettorale li vedranno i veneti fra qualche anno ‘.

(Adnkronos)