Veneto: a maggioranza approvato pdl che modifica la legge elettorale regionale (2)

Un ulteriore adeguamento, in merito alle modalita di espressione del voto, concerne l'introduzione della cosiddetta "doppia preferenza di genere", di cui una riservata ad un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima.

Fra le modifiche introdotte, vanno altresi annoverate: la revisione della disciplina delle incompatibilita, con la rimozione dell’incompatibilita della carica di consigliere comunale con quella di consigliere regionale, mentre viene prevista, a partire dalla prossima legislatura, l’incompatibilita tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale, e tra quella di assessore regionale esterno e quella di consigliere comunale.

Viene introdotto un correttivo alla disciplina in materia di presentazione di liste in esonero dagli adempimenti di raccolta delle firme, finalizzata a evitare condizioni di strumentale proliferazione di gruppi consiliari; viene anche prevista una integrazione della disciplina sulle modalita di votazione, contemplando l’ipotesi di espressione di voto soltanto in forma di preferenza per un candidato di una lista, ritenendo tale voto validamente espresso anche per la lista nella quale e candidato, nonche per il candidato Presidente ad essa collegato, anche se espresso negli spazi previsti per altri gruppi di liste. Taglio, infine, del 50 percento al tetto di spesa per la campagna elettorale.

