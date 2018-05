Spaccio – Arrestato zona Pescarotto

17 maggio 2018 – Nell’ambito di un servizio antispaccio in zona Pescarotto, operatori del Nucleo Antidroga della Polizia Locale notavano la presenza di un soggetto di origine magrebina (S. B., tunisino di 28 anni) che già nei giorni precedenti era stato visto cedere sostanza stupefacente del tipo cocaina, riuscendo tuttavia ad allontanarsi subito dopo gli scambi. Anche nel pomeriggio di ieri, il nord-africano si avvicinava ad un veicolo parcheggiato nella parte terminale di via Curiel e consegnava un involucro al passeggero del mezzo che ripartiva subito dopo. Una pattuglia provvedeva quindi a fermare il veicolo; l’acquirente consegnava spontaneamente quanto ricevuto, che si rivelava essere sostanza stupefacente del tipo cocaina che dichiarava

di avere pagato 50 euro. L’uomo veniva accompagnato presso gli Uffici di via Liberi dove veniva sottoposto agli atti di rito, che prevedono la segnalazione alla Prefettura quale consumatore di sostanze stupefacenti; la cocaina veniva sequestrata penalmente. Nel frattempo altri operatori provvedevano al fermo dello spacciatore che in questa circostanza si era trattenuto in zona; successivamente, veniva effettuata la perquisizione domiciliare della sua abitazione, a seguito della quale non veniva rinvenuta altra sostanza stupefacente, bensì una discreta somma di denaro che veniva sottoposta a sequestro penale in quanto presumibilmente provento dell’attività di spaccio. In considerazione dei precedenti penali che risultavano a carico del fermato e di quanto accertato dagli agenti nei giorni scorsi, si valutava di sottoporre il nord-africano all’arresto in flagranza di reato dandone notizia al magistrato di turno della Procura della Repubblica, il quale disponeva che l’arrestato venisse giudicato con rito direttissimo. In sede di udienza, il difensore chiedeva i termini della difesa con fissazione di ulteriore udienza; l’indagato è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione presso il Comando di Polizia Locale.

