Sanita: venezia, 200 fischietti per proteggere medici, infermieri da aggressioni utenza

Venezia, 22 mag. (AdnKronos) – Si va dalle aggressioni verbali alle spinte, dagli schiaffi ai pugni, e ad avere la peggio e sempre il personale medico e sanitario: 23 i casi registrati nel 2016, aumentati a 45 nel 2017. Un trend che si rispecchia purtroppo anche in ambito nazionale quello registrato dall’Ulss4 “Veneto orientale”, la quale oggi presenta un progetto sperimentale volto a gestire proprio gli episodi di violenza e a proteggere i propri professionisti sposti a questo rischio.

La novita consiste nella fornitura di 200 fischietti per un periodo sperimentale di sei mesi, al personale dei Pronto Soccorso di San Dona di Piave, Portogruaro e Jesolo; della Psichiatria, del Servizio per le Dipendenze, Centro di Salute Mentale e del Consultorio Familiare di San Dona di Piave e di Portogruaro.

Oltre al fischietto, il personale ricevera anche le relative istruzioni sulle modalita di impiego che saranno differenti in relazione al contesto di utilizzo. “Premesso che la violenza non e mai in nessun modo giustificata e tollerata – spiega il direttore generale Carlo Bramezza – l’Azienda sanitaria e il datore di lavoro e come tale deve essere responsabile della sicurezza del proprio personale, pertanto stiamo prendendo in carico questa realta e predisponendo varie iniziative. Il fischietto verra utilizzato dall’operatore in caso di pericolo per richiamare l’attenzione dei colleghi o di altre persone che possono cosi accorrere in aiuto, allo stesso tempo puo favorire nell’aggressore la consapevolezza di essere in una situazione limite e che la “vittima” non e sola”.

(Adnkronos)