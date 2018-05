Lavoro: dal veneto 10 mln per inserimento disoccupati over 30 senza sussidi (2)

(AdnKronos) – I progetti dovranno essere articolati in tre fasi, orientamento, formazione e tirocinio in azienda (da 2 a 6 mesi) e dovranno coinvolgere almeno un datore di lavoro privato (impresa o studio professionale), nonche una associazione di categoria o agenzia per il lavoro o Camera di commercio o universita. I tirocinanti riceveranno una indennita dai 3 ai 6 euro l’ora, e saranno loro garantite le coperture assicurative.

‘L’obiettivo e favorire l’inserimento lavorativo, ma soprattutto rafforzare le competenze dei partecipanti e valorizzare i mestieri tradizionali – sottolinea l’assessore – L’esperienza veneta rappresenta un modello ben diverso dall’erogazione di un mero assegno di disoccupazione: grazie alla collaborazione con le imprese e i territori, e al sistema veneto della formazione professionale, abbiamo creato un percorso che prende per mano e accompagna le persone inoccupate, portandole a maturare una motivazione, ad acquisire nuove abilita e competenze e a specializzarsi sul fronte tecnico scientifico, in modo da essere spendibili nel mercato del lavoro”.

“I risultati ottenuti sinora confermano la validita della formula dell’inserimento ‘attivo’ in azienda: cosi si rispetta e si valorizza la dignita delle persone e si mette in moto un circuito economico positivo anche per le aziende. Tirocini e percorsi di ‘work experience’ per disoccupati sono, infatti, uno dei cardini della nuova legge sull’occupazione e il rilancio del mercato del lavoro in Veneto, attualmente al vaglio del Consiglio regionale ‘, conclude.

