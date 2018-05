La prof di Conte: ‘Prendeva tutti 10’

Roma, 22 mag. (AdnKronos) – – “Altro che novellino, Giuseppe e’ uno tosto, a scuola prendeva tutti 10”. In attesa di sapere se Giuseppe Conte ricevera’ l’incarico dal Presidente della Repubblica, il docente di diritto privato indicato da M5S e da Lega come premier del governo giallo-verde, viene difeso a spada tratta da una persona che lo conosce sin da bambino, la professoressa Vittoria Macchiarola, ex insegnante di francese alle scuole medie, amica della famiglia Conte. “Giuseppe lo conosco da sempre. E’ stato uno studente modello, aiutava i compagni in difficolta’. Non e’ amico del protagonismo. Se si e’ assunto un impegno sa di avere possibilita’ e soprattutto capacita’ per farlo”, afferma all’Adnkronos la prof.

L’insegnante, che in queste ore ha registrato anche la “preoccupazione” dei famigliari di Giuseppe Conte “perche’ a volte – spiega – la politica un po’ superficiale cerca con ogni mezzo di mettere in cattiva luce”, e’ convinta che Conte possa essere l’uomo giusto per guidare il Paese. “Giuseppe e’ preparato, ha girato il mondo. E’ tutt’altro che un novellino – ribadisce la prof -. Lui non ha paura e sapra’ dare il proprio contributo al Paese, stando attento all’Europa”.

L’insegnante spiega di avere sempre votato a sinistra: “Io ero del Pd, ma ho visto lo sfacelo e, anche se inizialmente Luigi Di Maio mi era sembrato un ragazzino inesperto, ho capito che e’ una persona valida e cosi’, alle ultime elezioni, ho dato il mio voto ai Cinque Stelle”. La prof. spera di poter sentire presto Giuseppe Conte: “Ero quasi certa che Giuseppe potesse diventare presidente del Consiglio. Ho fiducia cieca in lui e glielo diro’ appena possibile. Poi gli chiedero’ di portare un po’ di luce all’Italia e al suo paesino natale, Volturara Appula”. Da ex insegnante, un consiglio al governo che verra’ per il bene del Paese: “Che aumentino gli stipendi ai docenti, ma sappiano anche fare una maggiore selezione nella scuola, ricordando che l’insegnante e’ colui che esplica una missione”.

(Adnkronos)