Giro d’Italia a Piove di Sacco: presente anche la Provincia con Europe Direct

Quest’anno il Giro d’Italia si è tinto d’Europa. La rappresentanza in Italia della Commissione europea partecipa all’edizione 2018 del Giro per valorizzare l’Europa presente sui nostri territori e le azioni UE nel campo dello sport, della salute, dell’ambiente e della mobilità sostenibile. In occasione del passaggio della “carovana rosa” per le città e i borghi italiani, la Commissione Europea ha quindi deciso di sostare con un proprio camper nelle piazze cittadine per dare visibilità all’azione dell’Unione Europea nei centri anche più remoti dell’Italia. La scorsa settimana il camper ha quindi fatto tappa a Piove di Sacco con l’assistenza degli uffici Europe Direct, tra cui la Provincia di Padova. Oltre al sindaco di Piove di Sacco, erano presenti anche la consigliera provinciale Alice Bulgarello e due scolaresche di terza e quinta dell’IIS Einstein, accompagnati dalla docente Anna Mobilia.

La loro partecipazione ha posto in risalto l’iniziativa “Discover EU” della Commissione Europea che ha stanziato 12 milioni di euro per donare 15.000 biglietti per viaggiare in Europa ad altrettanti diciottenni. La Provincia di Padova era presente al Giro anche con lo stand informativo sull’Unione Europea.





(Provincia di Padova)