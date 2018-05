Emily Didonato e’ la nuova ambasciatrice internazionale Skincare Biotherm

– Biotherm, brand skincare nel mercato selettivo lusso, da’ oggi l’annuncio ufficiale della sua nuova Ambasciatrice Globale Emily DiDonato.La modella dalla bellezza naturale e studentessa in psicologia alla Columbia University si aggiunge a Christy Turlington-Burns e Candice Swanepoel quale nuovo volto per l’ingrediente chiave di tutti i trattamenti Biotherm, il Life Life Plankton™.

Per vedere la multimedia news release clicca qui: https://www.multivu.com/players/uk/8333051-emily-didonato-biotherm-skincare-ambassador/

“Sono cosi’ felice di entrare a far parte della famiglia BIOTHERMI. Ho sempre amato la naturalita’ dei prodotti Biotherm,” dice Emily DiDonato. “Ho iniziato ad utilizzare i trattamenti Biotherm per la prima volta durante i miei viaggi. Il Life Plankton Essence e’ stata una vera trasformazione per la pelle secca, che tira. Tutte le formule Biotherm hanno all’interno il Life Plankton™, un meraviglioso e miracoloso ingrediente che aiuta a lenire e rigenerarela pelle.Proprio ora sto mettendo a dura prova di stress la mia pelle per organizzare il mio matrimonio estivo e Biotherm non avrebbe potuto scegliere un momento migliore per chiamarmi”

Beauty star da copertina che parla un italiano misto a newyorkese, irlandese ma di origini americane, vedremo Emily DiDonato protagonista delle prossime campagne Biotherm.

Lontana dalle sfilate di moda, la modella e’ l’incarnazione dell’approccio naturale di Biotherm alla bellezza, che preferisce un viso pulito senza filtri, nelle immagini che condivide con il mondo esterno. Un matrimonio perfetto per l’impegno di Biotherm nella trasformazione della pelle attraverso il potere della natura.

All’apice della sua carriera, all’eta’ di 27 anni, Emily ha superato il suo forte dubbio di tornare a studiare iscrivendosi alla facolta’ di Psicologia alla Columbia University. Tra shooting e studi, la insta-model condivide il suo lifestyle newyorkese: pilates, yoga e Vitamina D in montagna o durante la corsa.

Appassionata di skincare, Emily DiDonato era gia’ una fan del marchio anni prima di essere ingaggiata dal brand. “L’interesse personale di Emily per Biotherm, il suo stile di vita iper attivo e naturale, fa di lei l’ambasciatrice ideale per l’efficacia dei prodotti Biotherm,” afferma David Fridlevski, Direttore Generale del marchio.”Smart, Emily non e’ solo un’opinionista influente nello skincare, ma anche di uno stile di vita sano. Grazie al suo impegno con la community e’ una scelta naturale per Biotherm.”

LA ROUTINE SKINCARE DI EMILY

Per celebrare l’annuncio, Emily ha selezionato i suoi 5 prodotti Biotherm. La routine sara’ resa nota su l’account Instagram @biotherm verso la fine di maggio e il brand lancera’ una sfida alla sua fanbase per avere l’opportunita’ di vincerla a casa. #emilylovesbiotherm

Emily DiDonato

Data di nascita: 24 febbraio 1991

Luogo di nascita: New York

Modella dal: 2009

@emilydidonato: 1.1 million

BIOTHERM

Azienda all’avanguardia nella biologia della pelle da quando nel 1952 ha scoperto i benefici di Life Plankton[TM], Biotherm adopera l’incredibile potere di Life Plankton™ in soluzioni avanzate di skincare. Grazie alla propria competenza nella Biotecnologia, il marchio fonde gli attivi piu’ efficaci in texture dalla piacevolezza incomparabile per una bellezza sana e attiva. Biotherm offre linee complete di oltre 130 soluzioni per il viso e il corpo, adatte a ogni tipo di pelle, problemi cutanei e stili di vita. Tra i prodotti icona ricordiamo Life Plankton[TM] Essence, Aquasource Gel, Blue Therapy Serum e Lait Corporel. Scopri di piu’ su: http://www.biotherm.com

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/693670/Biotherm.jpg )

Video: https://www.multivu.com/players/uk/8333051-emily-didonato-biotherm-skincare-ambassador/

(Immediapress – Adnkronos

Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)