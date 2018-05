BPER Banca, formazione per gli imprenditori abruzzesi

(Pescara, 22 maggio 2018) – Come garantire la continuita’ aziendale? Come tutelare il patrimonio personale dell’imprenditore? Quali scelte strategiche per la crescita? Sono alcuni degli spunti proposti nell’interessante seminario ‘Momenti per crescere. La consulenza BPER al servizio delle imprese – tenuto nei giorni scorsi da BPER Banca presso la sede dell’ex Aurum di Pescara.

Nel corso dell’incontro sono state affrontate tematiche di particolare attualita’ per le aziende, con focus specifico sulle esigenze manifestate dalle realta’ del territorio abruzzese.

Dopo il saluto ai partecipanti di Guido Serafini, Responsabile della Direzione Territoriale Adriatica di BPER Banca, e di Davide Vellani, Responsabile Direzione Imprese e Corporate Finance, sono intervenuti Michele Fracassini, che ha parlato delle operazioni strategiche per la crescita dell’impresa (finanza per acquisizioni, minibond, private equity), Fabio Jeran, sul tema M&A, valutazioni di azienda e business plan, e Mauro Di Ninno che ha approfondito gli aspetti dei passaggi generazionali e del Trust.

Serafini ha dichiarato: ‘Attraverso incontri di approfondimento come questo BPER Banca vuole sostenere le realta’ produttive del territorio, intercettarne le esigenze e offrire un servizio di consulenza sempre piu’ mirato e accurato. La partecipazione di numerosi imprenditori testimonia la bonta’ del lavoro svolto quotidianamente dai nostri professionisti – .

