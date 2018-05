Aborto: da cgil presidi in tutto il veneto per la piena applicazione legge 194

Venezia, 22 mag. (AdnKronos) – Partecipatissimi, nonostante la pioggia battente, i presidi in tutti i territori del Veneto cui hanno dato vita le donne della Cgil oggi, in occasione del quarantesimo anniversario dalla approvazione della legge 194 sull’interruzione di gravidanza. “Una legge che non e ancora pienamente applicata, come piu volte denunciato dal sindacato. In particolare nel Veneto si riscontrano sempre maggiori difficolta al pieno riconoscimento del diritto sancito” anche a causa dell’elevato numero di obiettori di coscienza”, spiega il sindacato.

Le donne della Cgil del Veneto hanno cosi rilanciato l’iniziativa in difesa della 194, che era gia partita con un confronto con la Regione veneto avviato nel 2017 e che si dovra sviluppare anche nei confronti delle varie Ulss.

“Questa legge – osserva il Segretario Generale della Cgil veneta, Christian Ferrari – rappresenta un fattore di liberta e di salute per le donne, cui consegna il diritto di decidere sul proprio corpo, ed ha abbattuto piaghe quali l’ aborto clandestino che e una pratica devastante per chi la subisce. Per questo la Cgil del Veneto e impegnata a sostenere la piena esigibilita della 194 ad iniziare dalla garanzia di personale non obiettore presso tutte le strutture ospedaliere e territoriali.”

(Adnkronos)