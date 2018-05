Venezia: filt cgil, inaccettabile che tecnico lavori appeso ad ala senza nessun aggancio

Venezia, 21 mag. (AdnKronos) – “Sono inaccettabili scene come quella vista all’aeroporto di Venezia con un tecnico di aeromobili appeso all’ala di un aereo, durante quella che sembra una prova motore”. ? quanto affermano la Filt Cgil Nazionale e la Filt-Cgil Regionale del Veneto sull’episodio documentato da un video, che riprende un tecnico che lavora su un’ala di un aereo con i motori accesi, e senza nessun aggancio, aggiungendo che “la sicurezza sul lavoro deve essere una delle priorita del prossimo Governo a maggior ragione in siti industriali cosi sensibili in termini di sicurezza pubblica”.

“L’Enac e tutti coloro che devono vigilare sulla salute e sicurezza, sanita aerea e Asl competente territorialmente, dentro gli aeroporti – chiede la Filt Cgil – devono farlo in maniera adeguata. Il rischio e che tra tante competenze qui, come in altri settori dei trasporti, alla fine non controlla nessuno”. La Filt Cgil del Veneto ricorda che “proprio sulla sicurezza e in programma per sabato la manifestazione organizzata da Cgil Cisl Uil regionali a seguito degli eventi drammatici che hanno funestato il mondo del lavoro in questi mesi, ultimo il gravissimo incidente ad Acciaierie Venete”.

‘Il settore dei trasporti – sottolinea Federica Vedova, Segretaria regionale della categoria – e particolarmente esposto a rischi, non solo nella movimentazione delle merci ma anche nella logistica e nelle grandi strutture, a partire da porti ed aeroporti”.

(Adnkronos)