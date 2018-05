Turismo: assessore veneto, servono iniziative per ampliare la stagione

Venezia, 21 mag. (AdnKronos) – Si chiama “Turismo, eventi e territorio: Caorle e… the Land of Venice” l’incontro che si e tenuto a Caorle presso il Villaggio San Francesco. Al centro del dibattito il tema relativo all’ampliamento della stagione turistica estiva. Come lavorare non piu solo sui canonici tre mesi centrali d’estate e come intervenire, anche attraverso la realizzazione di eventi, per dare vita ad una stagionalita molto piu ampia. A confrontarsi l’Assessore al Turismo della Regione del Veneto, Federico Caner con l’assessore allo Sport del Comune di Caorle, Giuseppe Boatto, Fabio Biasuzzi del board di Biasuzzi divisione Turismo che gestisce il San Francesco, Caterina Biasuzzi, Event Manager del gruppo e Ilenia Cherubin direttore Comunicazione e Marketing del Gruppo.

Secondo Caner le parole d’ordine sono innovazione e capacita di strutturare l’offerta: “dobbiamo puntare sulle reti d’impresa per creare, tra aziende differenti, pacchetti turistici. E’ necessario investire su nuove tipologie turistiche: questo per noi significa innovare anche coniugando il concetto della sostenibilita. Il turista – ha rimarcato Caner – non cerca una destinazione ma qualcosa da fare”. Quindi l’obiettivo e creare iniziative importanti che “consentano di partire prima con la stagione e finire dopo”. Caner ha espresso i “complimenti al villaggio San Francesco per le proposte e le iniziative messe in atto”.

Si sono chiusi ieri sera, a proposito di eventi, nel tratto di mare antistante il San Francesco, i campionati italiani Jet-Ski e il campionato Alpe Adria: “due eventi – spiega ancora Cherubin – a cui partecipiamo fattivamente dal punto di vista organizzativo impegnando al massimo la nostra struttura e il nostro staff; questo ci consente di avere circa 3mila ospiti in villaggio tra turismo atteso ed ospiti legati all’evento”.

