Supermicro annuncia nuovi sistemi su cloud di livello Enterprise all’OpenStack Summit 2018

– Gia’ provate nelle installazioni piu’ difficili di e-commerce, social e cloud, queste configurazioni multinodo per storage su Cloud BigTwin™, SuperBladeR, di tipo 1U offrono efficienza flessibile su cloud e prestazioni per i centri dati di oggi

VANCOUVER, British Columbia, 21 maggio 2018 /PRNewswire/ — Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), azienda leader mondiale per le soluzioni di calcolo, storage, di rete e le tecnologie di calcolo ecologiche, ha annunciato oggi di offrire configurazioni di sistemi enterprise per cloud, tra cui il multinodo BigTwin e SuperBlade insieme a un sistema di storage per cloud di tipo 1U in occasione dell’OpenStack Summit 2018, stand B9.

Queste configurazioni di sistemi cloud, gia’ sperimentate, sono state distribuite in tutta la gamma di ambienti di centri dati, tra cui quelli dei fornitori di servizi cloud (CSP), per lo streaming di contenuti multimediali, e-commerce, social, telecomunicazioni, semiconduttori, OpenStack, intelligenza artificiale, reti per la distribuzione di contenuti (CDN), e infrastrutture iperconvergenti (HCI). Questi sistemi sono ottimizzati per il cloud per l’espandibilita’, per offrire prestazioni elevate e storage definito da software.

“Supermicro sta aiutando le grandi aziende ad accelerare i tempiu’ necessari all’implementazione grazie all’offerta di sperimentate configurazioni cloud che sono gia’ state distribuite in grande scala in centri dati cloud di grandi dimensioni,” ha dichiarato Charles Liang, Presidente e Amministratore Delegato di Supermicro. “Per l’ottimizzazione a livello di rack, il Rack Scale Design 2.1 (RSD 2.1) di Supermicro gestisce rack di server disaggregati, storage, e collegamento in rete ed e’ perfettamente integrato con altri livelli di software per gestione dei centri dati quali OpenStack che utilizza le API di Restful Pod Manager API che consentono la distribuzione di infrastruttura per il cloud end-to-end. Quando viene abilitato con Supermicro RSD 2.1, il nostro sistema di storage all-flash NVMe di tipo 1U con 32 SSD NVMe sostituibili a caldo puo’ condividere fino a mezzo petabyte di storage a elevate prestazioni con 12 host contemporaneamente. Questi sistemi con 32 unita’ sono gia’ stati distribuiti in molti centri dati, tra cui quelli di una delle maggiori case automobilistiche di successo al mondo.”

Per applicazioni cloud con scalabilita’ in orizzontale, l’ultimo sistema di Supermicro a quattro nodi BigTwin di tipo 2U sfrutta gli alimentatori a elevata efficienza e le grandi ventole di raffreddamento condivise non solo per ridurre il consumo di energia per nodo, ma anche per ridurre i costi di energia elettrica dei centri dati con conseguenti risparmi notevoli del costo totale di proprieta’. Il SuperServer 6029BT-HNC0R offre una piattaforma flessibile, con un buon rapporto qualita’-prezzo, densa e dalla manutenzione semplice per distribuzioni per cloud da scalare in orizzontale.

Quando le priorita’ sono rappresentate da elevata densita’ e costi ridottissimi, il SuperBladeR di tipo 4U di Supermicro con 14 server blade con processori duali IntelR XeonR Scalable e switch duali 10G e’ decisamente la scelta migliore. Oltre a consentire di risparmiare spazio nel rack, il SuperBlade riduce in maniera drastica il numero di cavi richiesti, semplificando cosi’ la distribuzione e la manutenzione. Grazie all’interfaccia aperta di gestione, il SuperBlade non e’ proprietario e offre il massimo per flessibilita’ e risparmi sui costi.

E per completare, per lo storage su cloud, il server per storage di tipo 1U di Supermicro (SSG-6019P-ACR12L) supporta 12 unita’ di storage da 3.5″ sostituibili a caldo e 4 SSD o SATA da 7mm NVMe con accesso frontale. Questo server per storage, che occupa solo 1U di spazio nel rack, offre una piattaforma con processori duali Intel Xeon scalabili con elevata capacita’ di storage, perfetta per l’analisi di dati e per applicazioni destinate allo storage di oggetti.

Molti di questi sistemi Supermicro su scala cloud si basano sul chipset IntelR C622 e sono forniti come standard con porte duali 10G per offrire una elevata affidabilita’, buon rapporto qualita’-costo, efficienza energetica e prestazioni di rete veloci con Intel 10G. Grazie al supporto per schede aggiuntive e ai moduli di rete flessibili SIOM di Supermicro, questi server possono anche essere equipaggiati per supportare accessori opzionali per il collegamento in rete ad alta velocita’ 100/40/25G. Visitate il sito https://www.supermicro.com/solutions/Cloud.cfm per avere maggiori informazioni.

Le soluzioni cloud di Supermicro, convalidate e testate con software da fornitori tecnologici open source leader di settore sono disponibili nel sito www.supermicro.com.

Supermicro presenta una vasta gamma di piattaforme per poter affrontare un ventaglio ampio di carichi di lavoro OpenStack, tra i prodotti esposti ci sono un NVMe completamento nuovo con 32 unita’ di tipo 1U JBOF, sistema di storage di tipo 4U a 45 alloggiamenti con caricamento dall’alto, e un sistema a 4 nodi 2U BigTwin™ insieme al nuovo switch Ethernet a 48 porte 25G SFP28 e uno switch 1G layer 2 a 52 porte.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI)SupermicroR (NASDAQ: SMCI), innovatore leader di tecnologie per server ad alta efficienza e a prestazioni elevate e’ un fornitore primario di server avanzati Building Block SolutionsR per centri dati, Cloud Computing, infrastrutture IT di grandi aziende, Hadoop/Big Data, HPC e sistemi integrati in tutto il mondo. Supermicro e’ impegnata nel rispetto dell’ambiente con l’iniziativa “We Keep IT GreenR” fornendo ai clienti le soluzioni piu’ efficienti dal punto di vista energetico ed ecologiche disponibili sul mercato.

