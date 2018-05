SICUREZZA SUL LAVORO. COLDIRETTI: FORMAZIONE ALLE IMPRESE PER UNA CULTURA DELLA PREVENZIONE

21 maggio 2018 – “Gli incidenti mortali in agricoltura sono una spina nel fianco per il settore, nonostante siano comunque in calo rispetto al 2015”. E’ il commento di Coldiretti Veneto oggi presente al tavolo regionale sulla sicurezza del lavoro convocato dal Presidente Luca Zaia a Palazzo Balbi. Il primario è sotto la lente di ingrandimento per i numeri negativi anche se le statistiche dell’ Inail segnalano che, in generale, il quadro degli infortuni è sensibilmente migliorato passando in quasi 15 anni da oltre 5mila casi ad esattamente la metà.

“L’impegno formativo in questo senso – spiega Coldiretti – è orientato alla sensibilizzazione degli imprenditori tramite modalità moderne come lezioni on line. Sono 3mila gli utenti che hanno aderito ai percorsi di aggiornamento pe ri quali sono state impiegate pure le risorse del Programma di Sviluppo Rurale”.

(Coldiretti Veneto)