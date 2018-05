PUBBLICITA’: intervenga l’Antitrust sulla pubblicita’ di Belen e Co. per FITVIA

(Roma, 21 maggio 2018 ) – ‘Post dopo post per magnificare le proprieta’ dei prodotti FITVIA, ma nessuna indicazione che si tratta di pubblicita’. Questa attivita’ promozionale sui social network deve finire – . E’ quanto dichiara Massimiliano Dona, Presidente di Unione Nazionale Consumatori, annunciando una nuova denuncia all’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato e all’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) contro l’influencer marketing.

‘Da mesi monitoriamo i profili instagram dei piu’ noti influencer, personaggio piu’ o meno noti al grande pubblico, che vantano migliaia di seguaci social e che con un solo post riescono ad influenzare i consumatori sui piu’ svariati prodotti. Fin qui nulla di male -afferma l’avvocato Dona- ma il problema e’ che in molti casi non si dichiara che il prodotto consigliato’, e’ sponsorizzato dall’azienda, il che significa che quel personaggio e’ pagato per utilizzarlo. Quanto sta accadendo con Fitvia (te’, tisane, barrette, muesli) e’ davvero inquietante, sia per la portata del fenomeno con centinaia di post degli influencer (che offrono persino ai followers dei codici sconto per l’acquisto online dei prodotti cosi’ da tracciare il grado della rispettiva ‘influenza’ sui consumatori), sia per i contenuti divulgati da Fitvia sui quali infatti abbiamo chiesto di fare verifiche visto che hanno a che fare con l’alimentazione e quindi con la salute. –

‘A quanto pare ne’ le linee guida dell’Autorita’ Antitrust sull’influencer marketing, ne’ la Digital Chart dello IAP hanno portato un po’ di etica in questo settore. Forse e’ il momento di passare alle sanzioni: per questo -conclude il Presidente Dona- abbiamo denunciato all’Autorita’ e allo Iap l’azienda Fitvia, i principali influencer (dalle sorelle Rodriguez a Guendalina Tavassi, Beatrice Valli, Serena Garitta per fare qualche nome) e lo stesso social network Instagram, che tarda, di fronte ad un fenomeno di simile evidenza, a impostare sistemi nativi’ per aiutare il consumatore a decodificare in modo semplice e intuitivo la natura pubblicitaria dei messaggi. Adesso non resta che attendere il giudizio di questi Enti sulla nostra segnalazione – .

L'influencer marketing e in generale la 'nuova pubblicita' – saranno protagonisti di 'Cose da non credere – , l'evento di network che l'Unione Nazionale Consumatori organizza il 24 maggio al museo MAXXI di Roma.

