Perché sono importanti i master in big data

Un master in big data può garantire sbocchi professionali molto interessanti in un contesto economico come quello attuale che sembra valorizzare in modo significativo gli analisti dei dati. Nel giro di pochi anni, le nostre vite e le nostre abitudini sono state pressoché sconvolte dalla tecnologia, grazie a programmi e a device sempre più avanzati. Come il recente scandalo Facebook ha messo in evidenza, oggi l’uso di Internet, e in particolare dei social network, è alla base della produzione di un archivio di dati quasi infinito. Dati che raccontano di noi, delle nostre tendenze, dei nostri gusti e dei nostri comportamenti. Ebbene, da questi dati gli esperti sono in grado di estrapolare una vasta quantità di informazioni: ecco che l’analisi dei big data rappresenta un traguardo molto importante per numerose aziende.

A cosa serve un master

Un master in big data permette di comprendere e di sfruttare tutte le potenzialità dei grandi dati: il numero di imprese che si mettono alla ricerca di figure professionali esperte in questo settore è in costante crescita, ed è evidente che una specializzazione pone chi la può vantare in una posizione più favorevole rispetto ai competitor sul mercato del lavoro. Un data scientist ha le competenze necessarie a maneggiare i dati: il che significa non solo interpretarli, ma soprattutto essere in grado di gestirli per arrivare a informazioni decisive per il decision making.

Il fatto che quella del data scientist sia una figura molto ricercata, in Italia come all’estero, sul mercato del lavoro non può che rendere felici i neo-laureati e tutti coloro che sono in cerca di sbocchi professionali inediti. Tra la domanda e l’offerta al momento esiste un gap che deve essere colmato: si tratta di cogliere al volo un’opportunità che non ci si può lasciar scappare, dal momento che allo stato attuale la richiesta è nettamente superiore rispetto al numero di profili esperti a disposizione. Tutto lascia pensare che in futuro le prospettive occupazionali in questo ambito si riveleranno ancora migliori: perché non approfittarne?

Cosa fa un data scientist

Non si deve pensare che il data scientist sia richiesto solo dalle grandi multinazionali o da big delle telecomunicazioni come Netflix o Facebook: anche le piccole e medie aziende ne avranno sempre più bisogno in un futuro non troppo lontano. I cosiddetti scienziati dei dati hanno a che fare, oggi, con una mole di informazioni così vasta che non poteva neppure essere immaginata sino a pochi anni fa: è evidente che le aziende hanno bisogno di raccogliere questi dati, di analizzarli, di categorizzarli, di raggrupparli, di suddividerli, di interpretarli, e così via. Insomma, si tratta di dati grezzi, su cui è necessario lavorare per poter arrivare a informazioni utili. Nell’ambito del processo di definizione delle strategie di molte imprese, il data scientist non è solo importante, ma è addirittura decisivo in un’ottica di acquisizione di vantaggi competitivi sia nella nicchia di riferimento che sul mercato complessivo. Il data scientist ha il compito di elaborare i dati per mettere a disposizione del management dei suggerimenti o delle indicazioni che potranno essere sfruttate a livello strategico.

Cosa bisogna sapere sull’analisi dei dati

L’analisi dei big data offre l’opportunità di effettuare una mappatura quasi completa delle abitudini degli utenti – vale a dire dei clienti – in modo tale che possano essere intercettate e anticipate le loro preferenze. In altri termini, si lavora per provare a prevedere e a intuire quali saranno le scelte di acquisto che verranno compiute dai target di riferimento. Una solida preparazione a livello informatico è il requisito di base per chiunque si voglia cimentare come data analyst, ma le capacità multidisciplinari richieste fanno riferimento anche alle abilità comunicative e a skills che chiamano in causa l’economia, la matematica e la statistica.