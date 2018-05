Informazioni Coldiretti

N. – 21/05/2018

PADOVA, QUARTIERE IN FESTA PER L’ANTEPRIMA DEL MERCATO AL COPERTO DI CAMPAGNA AMICA, SABATO 26 MAGGIO L’INAUGURAZIONE CON CARLO PETRINI

GUARDA QUI LE FOTO DELL’ANTEPRIMA AL MERCATO COPERTO DI PADOVA

Si è trasformata in una festa di quartiere l’anteprima del mercato al coperto di Campagna Amica Padova, questa mattina in via Vicenza, a due passi dal centro cittadino. Gli agricoltori di Coldiretti hanno informato i residenti e i molti passanti, parecchi dei quali arrivati appositamente per scoprire la novità, che dal 26 maggio aprirà il primo mercato al coperto con i prodotti a km 0. Una gustosa e vivace anteprima animata dagli stessi produttori che hanno offerto assaggi di fragole e gelato, formaggi con miele, creme di verdura e frutta. I padovani hanno accolto con vivo interesse la novità e hanno voluto conoscere tutti i dettagli dell’iniziativa.

Il nuovo punto vendita al coperto, in via Vicenza 23, in uno stabile da 600 metri quadrati completamente ristrutturato, ospiterà in questa prima fase circa venti aziende agricole padovane che hanno intrapreso con convinzione la strada della vendita diretta. Il mercato sarà aperto ogni sabato mattina e mercoledì pomeriggio e rappresenta un servizio in più nel quartiere, sia per chi ci vive che per chi ci lavora.

Sabato prossimo, 26 maggio l’inaugurazione ufficiale alle 10.30 alla presenza di un ospite d’eccezione, Carlo Petrini, presidente della Fondazione Campagna Amica nonché fondatore e leader di Slow Food.

Proprio per dare una risposta all’esigenza dei cittadini di avere un punto di riferimento per gli acquisti di prodotti freschi, di stagione e a “km 0” Coldiretti Padova ha scommesso con le aziende di Campagna Amica sul mercato coperto. Gli agricoltori presenteranno tutta la gamma dei prodotti freschi e di stagione, dall’ortofrutta alle carni, ma anche formaggi, vino, olio, miele, pane, fiori e molto altro ancora. Ci sarà anche la possibilità di chiedere la consegna gratuita della spesa, direttamente a domicilio.

Ad ogni appuntamento l’organizzazione di Campagna Amica proporrà un ricco calendario con laboratori in compagnia dei produttori, incontri formativi per i consumatori e per le scolaresche, degustazioni e gustosi omaggi. Sulla pagina Facebook Campagna Amica Padova saranno puntualmente riportate tutte le novità sulle iniziative del mercato coperto di Padova.

(Coldiretti Padova)