Infortuni: zaia, piano d’azione comune per contrastare ‘bollettino di guerra’

Venezia, 21 mag. (AdnKronos) – Controlli piu frequenti nelle aziende da parte dei Servizi di prevenzione igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, interventi ‘educativi’ degli ispettori Spisal piu che repressivi, un filo diretto tra Spisal e rappresentanti sindacali della sicurezza, piu formazione per i lavoratori e gli imprenditori, maggiori investimenti nella salute e nella sicurezza dei luoghi di lavoro sia nella contrattazione aziendale e territoriale sia nella tecnologia, che puo essere una preziosa ‘alleata’ per evitare l’uso improprio di macchine e attrezzature, un monitoraggio sincronizzato e costante degli incidenti e delle loro dinamiche delle cause, perche solo cosi si riesce ad intervenire in modo adeguato: sono alcune delle proposte emerse oggi al tavolo istituzionale, convocato dal presidente della Regione Veneto, a palazzo Balbi, su prevenzione e contrasto agli incidenti nei luoghi di lavoro.

‘Il Veneto non e all’anno zero in tema di salute e sicurezza sul lavoro, gli infortuni sul lavoro sono scesi dai 70.961 dei primi anni Duemila ai 34.674 del 2016 – ha ricordato il presidente del Veneto Luca Zaia – ma gli ultimi gravi casi di cronaca ci impongono di non abbassare la guardia. Siamo di fronte ad un vero e proprio ‘bollettino di guerra’: 170 morti sul lavoro dal 2015 ad oggi, gia 24 dall’inizio dell’anno sino a meta maggio, di cui quasi meta tra agricoltura ed edilizia. Con un tasso di 18,87 incidenti per mille lavoratori nell’ultimo triennio il Veneto e alle spalle di altre regioni ad alta densita aziendale come l’Emilia Romagna, l’Umbria e la Toscana; ma supera di due punti la media nazionale. La sicurezza sul lavoro e un tema di civilta che non puo lasciare nessuno indifferente: in gioco c’e il valore del lavoro e dei lavoratori. Investire in sicurezza vuol dire dare dignita alle persone che lavorano e rendere piu efficiente l’intero sistema economico ‘.

‘Dagli ‘stati generali’ del mondo del lavoro – ha sottolineato – mi aspetto proposte utili e indicazioni per elaborare un piano di azione sistematico e coordinato, da condividere a ogni livello, tra istituzioni pubbliche e servizi, sindacati, associazioni datoriali e di categoria, autonomie locali ‘.

(Adnkronos)