Infortuni: anci veneto, noi sindaci pronti a fare la nostra parte

Venezia, 21 mag. (AdnKronos) – L’Anci Veneto, con il vicepresidente Angelo Tosoni, ha partecipato oggi al tavolo sulla sicurezza convocato in Regione del Veneto dal presidente Zaia a cui hanno partecipato associazioni di categoria, sindacati e i principali stakeholder del territorio.

‘Il tavolo e un ottimo strumento di lavoro – spiega il vicepresidente di Anci Veneto Angelo Tosoni – per affrontare un tema prioritario anche per i Comuni. I sindaci e Anci Veneto da anni sta ponendo a diversi livelli istituzionali la questione del massimo ribasso, che certamente oltre non darci garanzie sulla conclusione dei lavori perche le ditte falliscono non garantiscono standard adeguati sulla sicurezza sul lavoro. Per questo e necessario ed urgente trovare una soluzione su questo tema che tocca da vicino le comunita ‘.

‘La sicurezza sul lavoro – conclude Tosoni – deve essere una priorita per questo garantiamo la nostra disponibilita a collaborare per qualsiasi iniziativa che sara presa da questo tavolo e a dare il nostro contributo sul piano strategico per la sicurezza sul lavoro ‘.

