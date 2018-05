Governo: pd veneto, a rischio tav e pedemontana?

Venezia, 21 mag. (AdnKronos) – “Dopo la Torino-Lione potrebbe toccare all’Alta Capacita ferroviaria e alla Pedemontana”. Il segretario regionale del Partito Democratico Veneto Alessandro Bisato, e preoccupato per la sorte di due opere attese in Veneto da decenni e sbloccate solo di recente grazie ai governi Renzi e Gentiloni. “L’accordo di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle prevede la ridiscussione dell’intero progetto di collegamento ferroviario tra l’Italia e la Francia – ricorda Bisato – Conosciamo tutti l’avversione del Movimento 5 Stelle per le infrastrutture e l’enfasi che quel partito pone sulla ‘decrescita economica ‘. D’altro canto abbiamo toccato con mano la scarsa volonta dell’attuale presidente veneto di prendere decisioni sulle opere strategiche”.

E Bisato ricorda che “I cantieri dell’alta capacita ferroviaria sono stati avviati nella tratta Brescia – Verona, mentre in autunno o al massimo nella prossima primavera dovrebbero cominciare i lavori tra Verona e Padova e sono attesi a breve i progetti definitivi di Rfi per il collegamento con l’aeroporto Marco Polo e per l’aumento della capacita e della velocita commerciale dell’attuale linea tra Mestre e Trieste. Anche i cantieri per la realizzazione della superstrada Pedemontana procedono. Dopo anni di stop, dovuti a un progetto di finanza della Regione Veneto che accollava ai contribuenti pubblici la maggior parte degli oneri in caso il traffico fosse stato inferiore alle attese, la costruzione della Pedemontana – pur con tutte le problematicita sottolineate piu volte dal Partito democratico procede, soprattutto perche i finanziamenti per avviare i cantieri sono arrivati da Roma e con il sostegno del ministro Delrio”.

“Sono opere strategiche a servizio del sistema produttivo veneto e dell’intero quadrante nordest – dice il segretario del Pd – Per questo vorremmo capire quale sara la loro sorte, se verranno confermate o messe in discussione. Zaia e sempre stato tiepido rispetto alla ferrovia, tanto che la soluzione sull’attraversamento di Vicenza l’ha trovata il governo nazionale, non la giunta regionale. Ora pero che i nodi sono risolti e i cantieri partiti quasi ovunque Zaia dovrebbe mettere al riparo il Veneto dai giochi politici in corso tra M5S e Lega”.

