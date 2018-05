GIOVEDI’ 31 MAGGIO IL WORKSHOP SULLA SMART CITY ALL’ASCOM DI PADOVA

LA SMART CITY CHE VORREI. GIOVEDI 31 MAGGIO ALLE 9.30 IL WORKSHOP ALL’ASCOM DI PADOVA

Si terrà giovedì 31 maggio prossimo all’ Ascom di Padova in Piazza Bardella, 3 a partire dalle 9.30 il workshop sul tema “LA SMART CITY CHE VORREI”, organizzato dal Gruppo Servizi & Sviluppo di Confcommercio Ascom Padova e specificamente dedicato alle imprese che hanno proposte per l’ottimizzazione e l’innovazione della città.

Il programma è molto articolato e prevede un’introduzione a cura di Mario Beltrame, vice presidente Servizi & Sviluppo di Ascom Padova, seguito dal saluti di Patrizio Bertin, presidente Confcommercio Ascom Padova.

Sarà presente anche il vicesindaco Arturo Lorenzoni.

Verranno tra gli altri presentati la ricerca sulla Smart City Padova, a cura del presidente di Servizi & Sviluppo Nicola Bertin, l’analisi della città intelligente, la presentazione di interventi efficaci in città, le tre miglior Smart City in Italia e molto altro.

Il convegno fa seguito ai risultati di un’indagine somministrata ad un campione di 211 intervistati per cercare di capire quali siano le opportunità per le singole attività, le associazioni di volontariato e per il territorio che possono derivare dalla realizzazione del progetto di Smart City, analizzato da Servizi & Sviluppo Ascom Padova, il raggruppamento che rappresenta le circa 6mila imprese che in provincia di Padova operano nel comparto di quello che una volta veniva chiamato “terziario avanzato” ma che, più correttamente, è il grande settore dei servizi alle imprese oggi orientato all’innovazione spinta.

Per aderire all’iniziativa è sufficiente registrarsi al seguente link: https://bit.ly/2IDbWGY

Per vedere la locandina cliccare QUI

Padova 21 maggio 2018

(Ascom Padova)