E’ morta Anna Maria Ferrero

Cinema





Roma, 21 mag. (AdnKronos) – E’ morta a Parigi all’eta’ di 84 anni l’attrice Anna Maria Ferrero, protagonista del cinema degli anni ’50 e ’60. Diretta dai maggiori registi dell’epoca, da Carlo Lizzani a Mario Monicelli, da Vittorio De Sica a Michelangelo Antonioni, tra il ’49 e il ’64 interpreto’ oltre 40 film e si dedico’ molto anche al teatro, vestendo piu’ volte i panni di Ofelia in Amleto e di Desdemona in Otello. A dare notizia della morte, il marito Jean Sorel, il grande attore francese con cui era sposata dal 1962 e per il quale aveva deciso di lasciare il cinema.

L’ESORDIO – All’anagrafe Anna Maria Guerra, il suo esordio nel cinema avvenne in maniera del tutto casuale nel 1949 quando l’attore e regista Claudio Gora la noto’ mentre camminava per Roma. Cosi’, appena 15enne, venne scritturata per “Il cielo e’ rosso”. Scelse il cognome Ferrero per omaggiare il padrino, il musicista statunitense Willy Ferrero, l’unico che l’abbia davvero spinta a intraprendere la carriera nel cinema, osteggiata invece dai genitori.

LA CARRIERA – Da allora fu un susseguirsi di ingaggi: “Il conte di Sant’Elmo” di Guido Brignone, “Il Cristo proibito” di Curzio Malaparte, il primo ruolo da protagonista ne “Le due verita’” di Antonio Leonviola. Ma di ruoli primari non ce ne furono molti altri, sebbene lavoro’ con i maggiori talenti dell’epoca: “Le infedeli” di Mario Monicelli, “Napoletani a Milano”, dove recito’ con Eduardo de Filippo, “Cronache di poveri amanti” di Carlo Lizzani, “Toto’ e Carolina” e tanti altri.

IL TEATRO – Dopo pochi anni comincio’ a lavorare anche in teatro, entrando nel 1953 a far parte della compagnia teatrale di Vittorio Gassman, che diventera’ suo compagno anche nella vita fino al 1960. Con lui fu protagonista anche di una apprezzatissima “Irma la dolce” di Alexandre Breffort, messa in scena sempre da Gassman con la collaborazione di Luciano Lucignani. Al cinema torno’ dopo il 1960 ma di rado e con ruoli minori, come quello di Ninetta ne “Il gobbo” di Carlo Lizzani. E quando incontro’ l’attore francese Jean Sorel e decise di sposarlo nel 1962, si allontano’ definitivamente dal cinema.

L’ADDIO ALLE SCENE – Anche se i motivi del suo addio alle scene non furono mai chiariti (alcuni pensano che fu la delusione per lo scarso numero di ruoli da protagonista, altri la voglia di dedicarsi alla famiglia, anche se non ebbe figli), da allora torno’ al cinema solo per il suo ultimo film “Controsesso” del 1964, accanto a Nino Manfredi. Da allora si era ritirata a vivere nella periferia di Parigi. L’ultima apparizione pubblica risale al 2008, quando fece parte della giuria del “Busto Arsizio Film Festival”, accanto al marito Jean Sorel.

(Adnkronos)